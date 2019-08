Cinco claves para comer sano todos los días

1

No consumir aceites hidrogenados y los aditivos E

No consumir aceites hidrogenados y los famosos aditivos E (E-102, E-104, E-122, E12, etc.) A la hora de comprar, es esencial decantarse por alimentos frescos. En caso de adquirir alimentos envasados, se deberá comprobar que no contengan estos aditivos. Suelen encontrarse en forma de colorantes y conservantes.