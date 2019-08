Los bulos en fotoprotección aumentan el riesgo de quemaduras y cáncer de piel

Según indican los expertos, los protectores solares una vez abiertos se rigen por el PAO (Periodo After Opening), que es el tiempo después de su apertura en el que el producto mantiene sus características. Se representa con un tarro abierto marcando 3M-6M-12M . Además, este índice hace referencia a unas condiciones adecuadas de conservación, que no son a las que suele someterse en su uso habitual en verano, mucho más extremas en humedad y temperatura.

Entre los diferentes productos para protegernos del sol hay diferencias en cuanto a fotoestabilidad (no es suficiente que el producto contenga filtros, sino que estos deben ser los más estables posibles bajo la acción de la radiación solar), fotoprotección (hay productos que solo protegen frente a la radiación ultravioleta B -UVB-, mientras que otros incorporan filtros frente al UVA, el infrarrojo A o la luz visible, remanencia (la adherencia del producto a la piel) y texturas . En este sentido, recuerdan las farmacéuticas, aunque los filtros son "importantísimos", el mejor solar es el que se utiliza , y el uso depende en gran medida de que la textura del producto se adapte a nuestros gustos y preferencias.

El denominado SPF refleja cuantas veces más podemos estar expuestos al sol para producir el mismo efecto de eritema o enrojecimiento que si no hubiéramos aplicado el protector solar. Es decir, si el primer día que nos ponemos al sol aguantamos 10 minutos sin quemarnos con un protector solar del 30, podríamos aguantar 30 veces más. Este índice se refiere solo a la protección frente a los rayos UVB.

Del mismo modo, si aplicamos un producto con SPF 20 y otro con SPF 30 no lograremos protegernos el equivalente a un producto con SPF 50. " Solo conseguiremos la protección que nos confiere el producto con un SPF mayor ", aclaran las farmacéuticas.

La permanencia en la piel de un solar es como máximo de 2 horas . Por ello, los expertos destacan la necesidad de reaplicarse la crema cada 2 horas , al igual que tras baños de más de 20 minutos, si existe una sudoración excesiva o si ha habido fricción en la zona como ocurre con la arena, al secarse con la toalla, etc.

La radiación solar atraviesa las nubes , por lo que los expertos recuerdan que actúa igual aunque no tengamos la sensación de calor . "Si queremos protegernos bien del sol también debemos aplicar protección en las zonas expuestas también cuando está nublado y en invierno ", insisten.

En invierno y días nublados no es necesario el protector solar (falso)

Si me aplico protector solar, no me pongo moreno (falso)

No existe la protección cien por cien efectiva, por lo que siempre habrá una cantidad de radiación solar que incida en la piel y que active el sistema de protección natural del cuerpo, la producción de melanina. "Estar moreno significa que nuestra piel está siendo agredida por la radiación solar y está fabricando melanina para intentar protegerse, por lo que cualquier grado de bronceado indica que se ha producido daño solar y no es un buen signo", subrayan los expertos.