Cinco errores que cometemos con la crema solar en verano (y deberíamos evitar)

La obsesión por lucir un buen color de piel en verano nos lleva, en ocasiones, a racanear con la protección solar . Este uno de los errores más frecuentes, ya que, teniendo el índice de protección contempla una cantidad suficiente como para poder cubrir la piel de forma homogénea . Cabe destacar que cualquier momento, bien sea en casa o en la playa, es bueno para volvernos a hidratar, pues lo importante es la frecuencia con la que lo hacemos, no el lugar que elegimos.

2

Cambiarla por el bronceador

No hace falta estar bajo el sol diez horas para conseguir un color bonito y, lo que es más importante, saludable; y, tampoco, embadurnarse de bronceador con poco (o ningún) índice de protección. Conviene no perder de vista que la crema no impide que nos pongamos morenos, aunque sí que esto ocurra de manera rápida y controlada, lo que disminuye las posibilidades de quemarnos y padecer enfermedades de la piel.