Lucir un bronceado dorado y duradero es la meta aquellos que, cuando incide el primer rayo de sol estival, ya tienen extendida la toalla, puesto el bañador y listos todos los trucos caseros que, se supone, ayudan a acelerar el moreno. Exfoliarse la piel con café molido o usar un pulverizador hasta arriba de agua mezclada con cerveza son algunos de los atajos con los que muchos prueban, pero los más testados son, sin duda alguna, los relacionados con la alimentación. Beber batido de zanahorias, atiborrarse a naranjas o cenar pescado azul son los 'tips' que nunca fallan entre los amantes de la piel bronceada. Pero, ¿son útiles o no tienen ninguna base científica?

Según la dietista zaragozana Sara Garcés, "sí que existen algunos alimentos que ayudan a aumentar ligeramente la coloración", aquellos ricos en beta-carotenos, como las zanahorias o el tomate. Y es que este nutriente ayuda a aumentar la producción de melanina de nuestro cuerpo, que es "la encargada de proporcionar el color a la piel". No obstante, advierte que no hay que obsesionarse con tomar altos contenidos de estas frutas o verduras, pensando que, automáticamente, va a cambiar nuestro tono de piel: "Que esto ocurra depende de la exposición solar de cada persona y no tanto de la alimentación", anota.

Sí o no, ¿qué alimentos favorecen el moreno?

1 Las naranjas... ¡no! Si alguna vez has oído eso de: "Toma un zumo de naranja antes de bajar a la playa, que te pondrás moreno antes", olvídate. Es afirmación es tan falsa como que puede prevenir los catarros y la gripe, y es que, por el momento, no se ha relacionado la vitamina C con el aumento de la pigmentación. 2 De la zanahoria al tomate... ¡sí! Los alimentos ricos en beta-carotenos están directamente relacionados con el aumento de la pigmentación en la piel. Así, "las zanahorias, el tomate, el paraguayo, la nectarina o el melocotón son ricos en este nutriente", asegura la dietista Sara Garcés.

Así hay que comer en verano

"En verano debemos cuidar nuestra alimentación, al igual que durante todo el año", advierte esta dietista, para quien es fundamental "tener unos hábitos alimentarios saludables que nos alejen de ciertos problemas de salud o de carencia de nutrientes". Desde su punto de vista, en una buena dieta estival no deben faltar "los vegetales en cada comida y cena (por ejemplo en forma de ensaladas, gazpachos y cremas frías) y combinarlos con una fuente de proteína de calidad (legumbre, huevo, tofu, carne magra, pescado blanco y azul, conservas de pescado...)". Además, recomienda optar por "grasas de buena calidad, procedentes del aceite de oliva" para aliñar los platos, y no olvidar que la bebida estrella de todas las comidas debe ser el agua.