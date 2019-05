Tener sobrepeso en la adolescencia predispone a sufrir cardiomiopatías

Los hombres que tuvieron sobrepeso leve alrededor de los 18 años son más propensos a desarrollar en la edad adulta cardiomiopatía, una afección poco común del músculo cardiaco que puede causar insuficiencia cardiaca, según una nueva investigación publicada en la revista 'Circulation', editada por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), examinó datos sobre la estatura, el peso y el estado físico general de un registro sueco de 1,67 millones de hombres que se alistaron en el servicio militar obligatorio entre 1969 y 2005, cuando tenían 18 o 19 años. Después, usaron otras dos bases de datos que rastrean las causas de todas las hospitalizaciones y muertes en Suecia para determinar si tenían enfermedad cardiaca grave a medida que envejecían, y les siguieron hasta durante 46 años.

Entre los hombres del estudio, 4.477 fueron diagnosticados con cardiomiopatía a una edad promedio de 45,5 años. Los hombres que eran delgados a los 18 años (con un índice de masa corporal inferior a 20) tenían un bajo riesgo de cardiomiopatía. Sin embargo, aumentaba constantemente a medida que aumentaba el peso, incluso entre los hombres que tenían un IMC normal (22,5-25).

Los hombres que tenían un IMC de 35 o más en su juventud eran ocho veces más propensos a desarrollar cardiomiopatía dilatada como adultos en comparación con los hombres que eran delgados en su juventud. No fue posible estimar un mayor riesgo de miocardiopatía hipertrófica en hombres con IMC de 35 porque hubo muy pocos casos para proporcionar un análisis significativo.

Existen varios tipos de miocardiopatía, pero las causas son poco conocidas. En una forma, llamada cardiomiopatía dilatada, el músculo cardíaco se debilita y no puede bombear sangre eficientemente. En otra, llamada cardiomiopatía hipertrófica, el músculo cardíaco se vuelve rígido y no puede llenarse de sangre adecuadamente. La miocardiopatía puede reducir la función cardíaca y provocar insuficiencia cardíaca, lo que significa que el corazón no es capaz de bombear la sangre adecuadamente.