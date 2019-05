El sobrepeso puede provocar dolor de pies y grietas en los talones

El sobrepeso es una de las principales causas que afectan a la salud de los pies y puede provocar dolor en las plantas, grietas en los talones o problemas circulatorios, han alertado desde el Colegio de Podólogos de Galicia que recomienda que a estas personas que realicen revisiones periódicas en el podólogo con el objeto de evitar afecciones y complicaciones para la salud de sus pies.

Además, los podólogos señalan que el dolor en los pies puede generar molestias en otras articulaciones como las rodillas y los tobillos, y en el caso de los niños puede provocar aplanamiento del pie y otras complicaciones en el aparato locomotor. "Está clínicamente demostrado que la obesidad o sobrepeso da lugar a un aplanamiento del arco interno del pie que desencadena en patologías como la fascitis plantar y el espolón calcáneo", ha explicado el presidente Borja Pérez Serrano.

Asimismo, los expertos señalan que el sobrepeso puede generar distensión en los músculos y ligamentos, situación que provoca que estas estructuras dejen de mantener en equilibrio las articulaciones del pie para su correcta función. Otra de las consecuencias es la aparición de las uñas incarnadas.

"El exceso de peso sumado a un mal corte de la uña, genera mayor grosor del rodete que acoge la lámina ungueal, por lo que aumenta la presión y puede derivar en esta afección de uña incarnada", ha añadido el presidente.

También argumentan que las personas con sobrepeso es muy habitual que tengan una incorrecta vascularización del pie, como consecuencia de la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos a causa del exceso de grasa en el cuerpo.

Además, en el caso de los niños recuerdan que son los que sufren más aplastamiento sobre el pie y esto repercute en la constitución de las piernas, en la alineación de las caderas y en la formación de la columna vertebral.

Consejos para evitar las consecuencias del sobrepeso

Los expertos recomiendan hidratar correctamente los pies. En caso de padecer grietas en los talones es muy importante la hidratación para aliviar el intenso dolor y curarlas lo antes posible. Las más recomendables son las cremas en spray.

Por otro lado, utilizar un calzado cómodo, que no apriete pero que sujete bien y con contrafuerte duro. En caso de desconocimiento, el podólogo informará de las características adecuadas del calzado para cada paciente. En este sentido recuerdan que muchas personas con obesidad utilizan calzado abierto, "que les resulta más fácil de poner y quitar, aunque su uso reiterado no es favorable ya que no tiene la protección necesaria y se expone al pie a agresiones externas".

Finalmente, aconseja utilizar plantillas que acomoden las partes blandas de los pies. Sirven de ayuda para disminuir el exceso de presión sobre la planta y evitar alteraciones en rodillas y caderas y la aparición de durezas.

