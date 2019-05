Según el último estudio de Cigna, '360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond', el 89 por ciento de los españoles percibe que el estrés de sus compañeros repercute negativamente en el lugar de trabajo, traduciéndose, según ha asegurado la compañía, en una menor productividad y en una atmósfera negativa.

El estrés laboral, provocado por la intensidad del día a día y de las presiones del puesto de trabajo, puede llegar a impactar en la salud y bienestar de manera muy negativa. Además, hay grupos que tienen mayor predisposición a sufrir estrés: empleados de edad avanzada, trabajadores jóvenes o personas con capacidades diferentes.

Asimismo, la compañía señala que es conveniente diferenciar entre estrés positivo (eustrés), cuando la respuesta a ciertos aspectos adversos del contexto laboral se produce de una forma adaptativa; o estrés negativo, cuando ésta respuesta se intensifica y comienza a afectar a la salud física y mental del trabajador.

Por este motivo, asegura Cigna, la prevención del estrés tiene que ser uno de los puntos centrales de la estrategia de promoción de la salud desarrollada desde Recursos Humanos.

En el caso de estrés negativo, tal y como indica la Guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del Trabajo de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), tiene un impacto determinante en la salud y el bienestar del empleado, como también en su productividad (un 25 por ciento menos).

La directora de Recursos Humanos de Cigna España y embajadora de 'Humans 4 Health by Cigna', Ana Romeo, ha asegurado que estos datos "demuestran que centrarse en la salud psicosocial dentro de la empresa es una gran oportunidad para innovar, ser competitivo y garantizar la sostenibilidad de una organización".

Asimismo, "es de vital importancia poner en marcha una estrategia de gestión del estrés que procure atender siempre las necesidades de los trabajadores, motivándoles y aportándoles les herramientas necesarias para que puedan manejar ellos mismos su desarrollo", ha concluido la directora.

En este sentido, Cigna cita algunas pautas que conviene tener en cuenta para controlar los niveles de estrés: elaborar un estudio previo, ya que según el estudio de Cigna, el 71 por ciento de los encuestados sufre estrés pero únicamente el 57 por ciento detecta que sus compañeros están en esta situación; impulsar el trabajo en equipo; implantar un sistema de reconocimientos y desarrollo de carreras y promover hábitos de vida saludables.

Sobre esta última medida, el estudio realizado por Cigna asegura que para los españoles los mejores remedios para superar el estrés del trabajo son hacer ejercicio (42%), hablar con la familia y amigos (34%), practicar un hobby (24%), dormir más (21%) y conocer y pasar tiempo con amigos (20%).

