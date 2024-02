Aragón recibe a su nueva Justicia

Hoy tomará posesión como nueva Justicia de Aragón Concepción Gimeno Gracia y yo no puedo estar más feliz. Me constituyo en portavoz de la comunidad jurídica y de todos los que, habiendo trabajado cercanamente a ella, la quieren y la respetan. Pretendo que estas líneas sirvan como una modesta presentación en sociedad.

Me gustaría comenzar superando torpes cuestiones gramaticales, indicando que creo que se le puede llamar simplemente Justicia de Aragón, sin artículo que se anteponga. Aprovechemos que la Justicia es un nombre femenino para, en este momento histórico en el que vamos a tener la primera titular mujer del Justiciazgo y coinciden en el género la institución y la persona que la desempeña, quitarle el artículo y dejarla así, solo con nombre, tras más de nueve siglos de historia, en el que tuvimos que poner el artículo, porque el nombrado era varón.

La llamo Conchita porque la hemos llamado siempre de esta forma y es conocida por todos, y porque sé que así quiere que se la llame. Pero no se confundan, nombrarla de esta forma puede ser consecuencia de su modestia y familiaridad, pero ello no le quita un ápice de seriedad y profesionalidad en su labor.

Conchita es juez de profesión. Como lo fue el anterior Justicia, mi queridísimo Ángel Dolado. Para nosotros los jueces, es un timbre de orgullo que las Cortes elijan a un integrante del poder judicial de nuestra tierra. Nos satisface que, desde la lógica pugna política, nos vean como un vivero de servidores públicos independientes, en los que se puede confiar para proteger los derechos de los aragoneses y nuestro derecho propio. Y cúmpleme que Conchita da perfectamente este perfil.

Nacida en Zaragoza, pero con raíces en Loarre, su carrera judicial empezó en Cataluña. Pronto obtuvo destino en el Juzgado de lo Contencioso n.º 11 de Barcelona y desde allí en el 2005 concursó a su tierra, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Zaragoza, en el que ha estado resolviendo casos hasta su toma de posesión como Justicia.

Que sea una especialista en derecho administrativo, pues a eso nos dedicamos los jueces de esta jurisdicción, es uno de los principales aciertos en su elección. No podemos olvidar que, según la Ley que regula el Justicia de Aragón, su principal función es la protección de los derechos individuales y colectivos reconocidos en nuestro Estatuto. Para desempeñar esta misión supervisa la acción del Gobierno y de las entidades locales, y las administraciones se someten en su totalidad a derecho administrativo. En estos últimos dieciocho años, Conchita no ha hecho otra cosa desde su Juzgado que ejercer ese control y a fe que lo ha hecho con decisión y justicia.

Es empática y sensible. Creo que estas dos cualidades no le van a ir nada mal en su función. La imprescindible labor de recoger quejas y analizarlas precisa de esa empatía con el prójimo que ella derrocha. Es especialmente sensible con el mundo animal, con la protección de la naturaleza, pero sobre todo con las personas más vulnerables. Y todo ello lo ha hecho desde la pulcritud del sometimiento que todos los jueces tenemos al ordenamiento jurídico.

Conozco de primera mano sus sentencias y destilan trabajo, exhaustividad y acierto jurídico. Es un lujo que ahora echaremos de menos. Pero también es verdad que un buen Justicia evita muchos pleitos. Las recomendaciones que hace a las administraciones, resolviendo quejas, se sostienen en la seriedad de su razón jurídica y la pericia de Conchita en esa función está contrastada.

Aplaudo que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, se hayan puesto de acuerdo y hayan podido ofrecer a la ciudadanía una muestra de cordura y acierto con este nombramiento. Solo siento que estas concordias aragonesas no se trasladen al ámbito nacional y se desatasque la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tanta falta hace. Lamento que el grupo parlamentario de Vox (según recoge la prensa) haya adelantado que no apoya su nombramiento. Si es porque Conchita pertenece a la asociación de Jueces para la Democracia, demuestra un conocimiento prejuiciado de la realidad asociativa judicial. Si con ello quieren imputarle un sesgo de izquierdas, se equivocan, pues los servidores públicos ejercemos nuestra función desde la más absoluta imparcialidad política. Conchita ha juzgado en todo momento y con la misma independencia todo el actuar público, sea cual fuere el color político de la administración.

La sociedad se encuentra ante un nombramiento que continúa la labor de sus antecesores en la tarea de proteger los derechos a los aragoneses, nombramiento hecho a una mujer trabajadora, con sensibilidad social y tremendamente preparada.

Conchita, tus padres, que te inculcaron tu rasmia y tu sonrisa, doquiera estén, van a estar muy orgullosos hoy. Como lo estamos los que te queremos.

Juan Carlos Zapata Híjar es presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón