Pero no te olvides de la Justicia

Mi admiradísimo Forges, a quién tanto debe la convivencia lúcida en este país y que tan pronto se nos fue, acababa sus dibujos, colocando en una esquina, un bocadillo que tenía una idea central: "Pero no os olvidéis de Haití".

Era un delicioso, a veces ácido, pero siempre insistente recordatorio, del terremoto en aquel país, que, como muchas otras desgracias, el paso del tiempo borraba de nuestra memoria, y que Forges siempre rescataba para escarnio de nuestras conciencias. Pues bien, me parece a mí que con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial nos está pasando lo mismo.

El aluvión de acontecimientos en nuestra esfera política, los absolutamente prescindibles enfrentamientos, últimamente gratuitamente violentos, entre los distintos partidos políticos, hacen que nos olvidemos de que este órgano constitucional, relevante hasta el extremo, para la ordinaria prestación de la Administración de justicia, lleva cuatro años, sin renovación y casi dos años paralizado en parte de sus funciones. Por eso, entiendo que es buena ocasión el día de la Constitución para recordar que los partidos políticos no están cumpliendo con lo que nos indica la carta magna.

Que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para renovar el órgano constitucional es una falta de respeto a la Constitución, a los que servimos la justicia y por supuesto a los justiciables, que somos todos.

El normal funcionamiento de las instituciones que creó la Constitución para nuestro buen gobierno obliga a que no se utilicen para provecho político. Es inadmisible que un partido político, que con la actual normativa debe ponerse de acuerdo con las otras fuerzas parlamentarias para nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de entre los previamente elegidos por la carrera judicial, ponga excusa tras excusa para no llegar nunca a un acuerdo, se supone que hasta las próximas elecciones en que el equilibrio de fuerzas en el Parlamento cambie.

Todos los órganos constitucionales debemos cumplir las obligaciones que nos imponen la Constitución y las leyes, y no hacerlo implica desobedecerla.

Me pregunto por qué no bloquearon los nombramientos de decenas de miembros de órganos constitucionales y políticos, y me temo que la respuesta es porque piensan que este comportamiento no les va a ocasionar perjuicio político. Pero si esta postura no tiene anclaje constitucional, la respuesta del Gobierno, no es menos admisible.

El Consejo tiene múltiples competencias, inspección, concursos ordinarios, salud laboral, informes de leyes y expedientes, pero de todas ellas solo se han suprimido las competencias para el nombramiento de presidentes de Tribunales, Audiencias y Salas y de Magistrados del Tribunal Supremo. Con ello, se ratifica la idea de que nuestros gobernantes, solo vienen preocupados por las personas que desempeñan estos altos cargos, pues consideran que es mejor nombrar para ellos a los más afines a sus correspondientes idearios.

Creo que un día como hoy es el más adecuado para exigir un celoso cumplimiento de la Constitución, donde cada uno de los tres poderes que la misma instaura debe dedicarse al cometido que nuestra suprema norma le dice.

Si los jueces eligiesen directamente por votación a los vocales del Consejo de procedencia judicial y los nombramientos de la cúpula judicial se hiciesen por exclusivos méritos profesionales y no por mera votación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es claro que los problemas que he reseñado tendrían rápida solución.

Por eso no te olvides de la Justicia, en un día como hoy. Para no dar la razón a Bertolt Brecht, que nos decía: "Qué tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio".