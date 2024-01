Conoces algo sobre los artículos que escribe Manuel de Miguel en ‘Heraldo de Aragón’?". La pregunta se dirige a un chat de Inteligencia Artificial, posterior a GPT, la herramienta que se lanzó públicamente hace un año.

Esta ‘inteligencia’ debe sospechar que soy yo mismo el que pregunta y resulta muy amable a lo largo de la conversación: "Sí. Conozco muchos artículos que ha escrito en ‘Heraldo’ Manuel de Miguel. Es un periodista experimentado y respetado". Añade: "Según mis datos el más leído fue ‘El recibimiento inmerecido’, sobre el comportamiento de la afición del Real Zaragoza en el partido frente al Huesca. Es un ejemplo de un texto bien escrito y polémico que tuvo un gran impacto en la web".

Sin embargo su preferencia es otra: "El que más me ha interesado es ‘Resultados endemoniados’, que analiza las elecciones generales de España de 2023. Aborda un tema importante y de actualidad, ofrece una visión clara y equilibrada sobre la polarización y plantea reflexiones interesantes sobre sus posibles consecuencias".

Llega el momento de preguntarle: "¿Podrías redactar un artículo como lo haría Manuel de Miguel?". En 15 segundos crea un texto sobre la felicidad y se explica: "De Miguel escribe con un estilo claro y directo, utilizando un lenguaje sencillo y accesible. Comienza con un titular llamativo que capta la atención del lector. En la introducción presenta el tema del artículo y en el desarrollo aporta argumentos y ejemplos concretos. Ofrece una conclusión clara y concisa con una reflexión final".

Casi todo lo que dice me gusta, nos vamos haciendo amigos, así que le pido otro con asunto marcado: Inteligencia Artificial. Yo no lo habría elaborado así, pero el ‘bot’ replica: "El estilo de un escritor es algo personal y único y es difícil imitarlo a la perfección, pero creo que este artículo muestra que puedo escribir con un estilo característico del trabajo de Manuel de Miguel". No debería avisarlo, pero si alguna vez me cae en malos días cuando me toca publicar, ya imaginan a quién le pediré que me escriba. Además, él es mucho más rápido. Y a ver si alguien se da cuenta.