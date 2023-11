No me pierdo un partido de mi equipo, pero en los últimos años no suelo ir a La Romareda. Sí acudí el pasado sábado con la visita del Huesca y me quedé asombrado por el recibimiento al autobús del Real Zaragoza hora y media antes del inicio y luego cuando saltaron al campo.

Contemplando tanto entusiasmo parecía que venían de conquistar un título o que van líderes, pero habían ganado un partido de los últimos once y sólo cuatro días antes habían perpetrado uno de los mayores desastres en la historia del club: la derrota y su eliminación de la Copa ante un equipo de quinta división de un pueblo de mil habitantes.

Yo fui uno de los que no compartieron el aplauso inicial ni vitorearon a cada jugador cuando anunciaron por megafonía y marcadores la alineación.

Sin duda, la afición es lo mejor que hoy en día tiene el Real Zaragoza, pero reconozco que no entiendo el recibimiento inmerecido. Es como un hijo que llega a casa con todo suspensos y sus padres le preparan una fiesta, le cantan que es un muchacho excelente, en vez de una seria regañina y castigarle sin paga hasta que enmiende.

Sólo surgieron las protestas en el minuto 70 ya con 0-2 y por alguna irritante decisión de Escribá. No es un reproche a esos seguidores, al contrario, simplemente me parecen muy bondadosos. Yo pensaba en mi asiento que la afición querrá igual al club, e incluso más, si se muestra exigente, si exhibe el enfado y malestar como corresponde cuando un Real Zaragoza que ha ganado seis Copas del Rey cae a la primera ante unos aficionados.

Son incansables y apasionados estos nuevos jóvenes zaragocistas, pero yo creo que desde el inicio no hubiera venido mal un poco de presión, sin ninguna violencia obviamente, que noten que nos han hecho pasar vergüenza y se sientan obligados a intentar compensar a la grada, si quieren su perdón. Una sonora bronca, lógica y justificada, puede generar responsabilidad y tensión en los profesionales, transmitirles que llevan la camiseta de un club muy grande que llena el estadio y que, portando el escudo del león, no da lo mismo ganar o perder o hacer el ridículo.