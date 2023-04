La Confederación Hidrográfica del Ebro lanzó la semana pasada una alerta en forma de carta a todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales de la demarcación, que no son pocos si consideramos que es la cuenca hidrográfica más extensa de España e implica a siete comunidades autónomas.

El organismo recomendaba la valoración de cada sistema y, en su caso, la adopción de medidas de ahorro de agua. Advertía de que "los indicadores de sequía y de escasez pronostican un verano complicado" y sugería que las medidas a adoptar "pueden ser, entre otras, de concienciación a la población para hacer un uso responsable del agua, de ahorro en el uso del agua de boca u otros usos de agua dependientes del abastecimiento municipal y, en su caso, de restricciones para asegurar el suministro en un año que se prevé complicado". Más claro, agua.

La respuesta en el Alto Aragón no se ha hecho esperar y el Ayuntamiento de Aínsa emitía un bando este mismo martes para animar a todos los vecinos a reducir el consumo y prohibir el llenado de piscinas particulares. "Estará disponible la piscina pública, pero no hay agua para las privadas", aseguró el alcalde de la villa montañesa, Enrique Pueyo, quien reclamaba el compromiso del territorio para explicar a los turistas la necesidad de las restricciones. "Los que estamos aquí –decía– tenemos que hacer entender a la gente que viene a visitarnos que aunque estemos en el Pirineo no tenemos tanta agua como parece y hace falta tomar medidas".

El de Aínsa es un caso significativo si tenemos en cuenta que dos ríos pirenaicos, el Ara y el Cinca, atraviesan el municipio y que tiene a sus puertas el embalse de Mediano, uno de los más grandes de Aragón. Con 426 hm³ de capacidad, el pasado lunes almacenaba el 38,57%. Así es fácil comprender porque su alcalde habla de situación "bastante crítica". Ayerbe también acaba de lanzar una campaña de sensibilización ciudadana y Jaca ha anunciado el adelanto de las restricciones que ya adoptó en julio pasado. La sequía está servida.