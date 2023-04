Aniversario con libro en la biblioteca

En vísperas del Día del Libro no se me ocurre nada mejor que anticipar la celebración con uno recién publicado que, además, habla de otros muchos libros. Me refiero a ‘Biblioteca Municipal de Jaca. 90 años de historia 1932-2022’ que acaba de publicar el ayuntamiento de la pirenaica villa.

Me lo ha conseguido su autora, Gema Asún Jordán, trabajadora del citado centro. Supongo que el volumen estará disponible en los mercados literarios que se han organizado el sábado y el domingo en la plaza de Biscós, dentro de un intenso programa que comienza hoy con charlas y cine y va a continuar hasta el próximo lunes con presentación de novedades y encuentros con autores.

La portada está ilustrada con el dibujo de una casa literalmente llena de libros, hasta el punto de que uno de ellos encaja en el alargado hueco de la chimenea que corona la cubierta. Es obra del artista y profesor Francisco ‘Kiko’ Montserrat Martí, que creó la imagen para la Biblioteca Municipal en 1988.

Gema ha hecho un repaso sistemático a los archivos locales para documentar con precisión la historia, abundando en los precedentes, detallando el contexto en el que surge el nacimiento, el desarrollo y cambio de sedes y la modernización de un centro considerado referente en la red de bibliotecas de Aragón. Dispone en su ubicación actual en la casa de cultura María Moliner de un espacio de 1.000 metros cuadrados, un fondo de 72.000 ejemplares y 15.000 audiovisuales. En el año 2019 llegó a sumar 70.000 usos.

Los datos pueden no significar nada ante las arrolladoras cifras que arrojan actualmente las consultas en web, pero denotan la necesidad de mantener un servicio de consulta, estudio y préstamo de cultura en soportes físicos que conserva fieles seguidores pese a la voracidad del monopolio de internet al que nos hemos abonado una inmensa mayoría. Pero la red nunca nos dará cobijo para leer en paz, preparar un examen, asistir con los niños a un cuentacuentos o departir con el autor de una obra literaria. Gracias, Gema. Y feliz cumpleaños, convecina.