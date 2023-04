Amaina el chaparrón

Amaina –se supone– a partir de hoy el chaparrón de inauguración de obras, presentación de proyectos, visitas a colegios, hospitales y fábricas y anuncio de inversiones que los dos principales candidatos –Lambán desde el Pignatelli y Azcón desde la plaza del Pilar– han estado lanzando sobre las cabezas de los aragoneses durante las últimas semanas. O meses. O años.

Han llovido como maná los millones de euros y los miles de puestos de trabajo, casi siempre futuribles. De manera que si sumásemos lo mucho y bueno que el PSOE y su compaña están haciendo por nosotros en el Gobierno de Aragón con lo no menos ni peor que están haciendo el PP y compañía en el Ayuntamiento de Zaragoza, deberíamos estar exultantes. Tiempo llegará de hacer balances y ver en qué se traduce de verdad cada una de las promesas, pero de momento ahí queda este ‘sprint’ de precampaña electoral que para sus protagonistas ha tenido que ser agotador. También para los sufridos ciudadanos, muchos de los cuales, por otro lado, ya descuentan, ante tanta agitación, lo que muchas de estas proclamas tienen de electoralismo. El caso es que, a partir de hoy, publicados los decretos de convocatoria de elecciones –firmado por el Rey, el de las municipales y por el presidente aragonés, el de las autonómicas– comienza una tregua, porque durante unas pocas semanas presidentes y alcaldes tienen prohibido presumir de las bondades de su gestión. No durará mucho la tranquilidad, si es que la hay, porque el 12 de mayo comienza la campaña. Y eso no será chaparrón, sino aguacero.