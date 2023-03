Ciudad ilustrada

Fascinado con los libros Puro glamour, de Aloma Rodríguez, y Castigado sin dibujos, de Julio José Ordovás, me voy a pasear con José Luis Melero, paseo cultural, sentimental, es lo mismo. Me ilustra en vivo sobre las bombas napoleónicas en casas de la calle Eras, en el barrio de Javier Barreiro.

Melero ha publicado su Informe presentado al Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la colocación de placas en la ciudad, que es su propuesta “para que Zaragoza recuerde a algunos de nuestros conciudadanos y visitantes más ilustres”. La selección de casi 50 personas da perfiles muy emotivos e informativos, señala el lugar y entrega ya el texto de cada placa. Es una maravilla. Lástima que el ayuntamiento, que pidió el informe hace tiempo, no las haya colocado: esto no es como hacer una Romareda.

Christian Peribáñez –presenta el estupendo 'Atónitos huéspedes' en Aragón TV–, desplegó el día de San José en este periódico, con gráfico de K. Urresti, el mapa con las localizaciones y la historia del encargo, que arranca de un artículo del autor. El mapa, que lo llevo en el bolsillo, ayuda, pero no es el territorio, no suple al libro, que no puede comprarse (es edición para regalar en el 75 aniversario de la asociación La Cadiera, el tomo nº 662). El libro de George Steiner “La idea de Europa” incide en la importancia de las ciudades legibles, los rótulos y carteles que ilustran precisamente su propia cultura e historia, su vida, que es lo que ha empezado a hacer José Luis Melero con Zaragoza. Ahora falta que coloquen las placas. O/y que se pueda comprar el libro.