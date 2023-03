Cartas al director de HERALDO: Sobre la limpieza de Zaragoza

Sobre la limpieza de Zaragoza

Zaragoza, lo ciudad más limpia de España. Este era el deseo y el objetivo a conseguir de la concejala Natalia Chueca (HERALDO, 18 de marzo). Para ello se iba a mejorar el servicio de limpieza, cosa que marcaría "un punto de inflexión" (esto lo comento al final).

Para ello se aumentará el número de trabajadores, se emplearán más y mejores máquinas tanto en la recogida de basuras como en la limpieza de calzadas y aceras. Todo esto me parece muy bien, ¡quién no quiere una ciudad más limpia! Aunque debe añadir que la limpieza a ras de suelo no está tan mal en Zaragoza, pero si nos elevamos un poco el panorama cambia.

Me atrevería a indicar a la Sra. Chueca que contemple las pintadas en los registros de semáforos y columnas secas, en los propios semáforos y en las señales indicadoras de direcciones y lugares de interés. Acercarse a cualquier papelera es bastante desagradable y muchas farolas (vea las del puente de Santiago) son verdaderos álbumes de pegatinas; los bancos los adecentan pintando la madera, pero deberían reparar y pintar sus anclajes metálicos, pues están sucios y oxidados. Si atienden estas y otras suciedades que me dejo, será entonces cuando lo del "punto de inflexión" indicará de verdad lo que la Sra. Chueca ha querido expresar. ¡Ojalá se cumpla!

Una última noticia, en Segovia han puesto una multa por apoyarse en una de las pilastras del acueducto. ¿Y aquí? Esperaremos por enésima vez a que decenas de personas se encaramen en las murallas romanas para ver mejor la procesión del Santo Entierro. Algunos van con su trípode y máquina de fotos incorporados. Respeto por estos restos no hay, y luego viene la limpieza.

José Manuel Sádaba Oteiza. ZARAGOZA

Vox, desorientado

Lo que ha sucedido con ocasión de la presentación y el debate de la moción de censura está poniendo de manifiesto una cierta incompetencia de Vox para manejar con habilidad y destreza la actual situación política. De entrada, ha propiciado que se planteen dudas sobre si la moción era realmente contra Pedro Sánchez o contra el Partido Popular. Insólito, pero cierto. Si la verdadera intención era intentar desalojar a Sánchez de la Moncloa lo natural, lo lógico, es que el candidato designado por Vox hubiese sido Santiago Abascal, su presidente, no un intermediario ajeno al partido. Vox ha faltado al respeto constitucional al escoger el Congreso de los Diputados como escenario para que el profesor Ramón Tamames pronunciase una conferencia, exponiendo sus propios puntos de vista y planteamientos cuando algunos de ellos, aunque sean pocos, no coinciden con los que defiende Vox. Muchos son los españoles que confían en Vox para revertir la caótica situación por la que atraviesa España con la gestión de un presidente populista, sectario y radical, pero no de esta manera, con esta falta de rigor y profesionalidad política. No es de recibo justificarse alegando que es la manera de que, así, los españoles se enteren de lo que está ocurriendo. Con Sánchez, habrá quién esté conforme con su gestión o que discrepe, pero los ciudadanos, todos, son plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Es una justificación infantil. En cualquier caso valga aplicar el refrán "no hay mal que por bien no venga", si este traspiés de Vox sirve para que deje de ser un partido desorientado. Lo precisan los españoles y España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Los anuncios del Ministerio de Igualdad

Como decían en la serie de televisión, es necesario "un poco de por favor" para suplicar a los eruditos que programan los anuncios que están apareciendo continuamente, promovidos por el Ministerio de Igualdad, en los que aparecen escenas de lo más vulgar, animando a realizar prácticas como copular durante la menstruación, que cambien el formato y el contenido, ya que no logro visualizar el mensaje que nos intentan enviar. Entiendo que las prácticas de lesbianas, homosexuales y en general lo que le venga en gana al personal pertenecen al ámbito privado, y no soy quien para reprobarlo, pero el escenificar dichas prácticas, el magnificar actos sexuales y el gastar dinero público para lanzar mensajes de lo más zafio no es lo que necesita el país, siendo además el mensaje inexplicable para la gran mayoría de los mortales.

Javier Sánchez Íñigo. ZARAGOZA

El último cartucho

Los que vimos la moción de censura en la televisión estábamos sufriendo por la situación que este señor con casi 90 años estaba viviendo. Yo estaba temiendo que cayera desplomado. Para este señor fue como la despedida de un icono. Era como un león sin rugido. ¿Es que no hay nadie que le aconsejara no hacer lo que ha hecho? Vox ha querido ridiculizar a un profesor que en su día fue un personaje de la izquierda, y lo único que va a conseguir es un retroceso en las urnas. Estas obras de teatro en el Congreso nos salen muy caras a los ciudadanos, un poco de seriedad nos vendría bien. Ahora Yolanda Díaz va en cabeza para presidir la legislatura próxima, es la mejor y más capacitada de este país. En este país no hay nadie en la política que tenga las cualidades y la preparación que ella tiene. Espero que cuando forme equipo seleccioné con lupa a todo el personal, porque si acierta arrasará en las urnas y tendrá el apoyo de la clase obrera y de la clase más desfavorecida. Feijóo ha querido estar al margen de la moción de censura porque necesita a Vox para gobernar en determinados puntos pero esta actitud le acarreará muchos problemas. El nombramiento de Feijóo en el Partido Popular no todos lo aprobaron y además con la atadura que tiene con la parte empresarial su posición está tan limitada que no sabe en cada situación en que se encuentra cómo salir de ella. No se le pueden pedir peras a un olmo.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

Visión cortoplacista

Formigal, destinando para ello 26 millones de euros de los fondos europeos. A pesar de no contar con la aprobación del área de Ordenación del Territorio de su propio gobierno, ya que concentra en un único proyecto la mayor parte de los fondos y por el impacto en el valle de la Canal Roya, uno de los pocos vírgenes del Pirineo. Con unos inviernos cada vez más cálidos, con menos nieve y cada vez más breves, el negocio de la nieve no es sostenible a futuro. Los gobiernos hablan de sostenibilidad, pero al final les puede su visión cortoplacista.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

