Cartas al director de HERALDO: Medidas populistas y familias numerosas

Medidas populistas y familias numerosas

Al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, padre de cuatro hijos, se le concedió legalmente el bono eléctrico y de calefacción por ser familia numerosa. La líder de Más Madrid, Mónica García, pidió la dimisión del vicepresidente, siendo que ella misma también se beneficiaba de este bono, por ser también familia numerosa.

Como consecuencia, el Gobierno limitará estas bonificaciones solo a las familias numerosas cuya renta no supere los 26.000 €. Con el gas y la electricidad por las nubes, la inflación disparada en alimentos, los tipos de interés encareciendo las hipotecas, con la presión fiscal de las más alta de Europa, me pregunto: ¿a qué tipo de familias está afectando más esta situación económica tan crítica? Si para las familias con uno o dos hijos es muy difícil llegar a final de mes, no me quiero imaginar cómo se tiene que gestionar una familia con tres hijos o más. La renta que percibe una persona o una familia tiene que ser un indicador que modifique un beneficio público, pero siempre que sea razonable, como por ejemplo aplicar el criterio de renta al bono cultural para los jóvenes de 18 años, que este Gobierno les concede sin diferenciar si son hijos de familias con rentas altas o bajas. En este caso el Gobierno y por puro electoralismo no entiende necesario aplicar el criterio de la renta percibida por el núcleo familiar. España se va a convertir en uno de los países más envejecidos, tiene un problema estructural con las pensiones, y ante esta situación demográfica tan crítica, ¿qué es lo que hace el Gobierno? Pues atizarles a las familias numerosas. Son las familias que más gastan en electricidad y en gas y por ello se merecen un mínimo apoyo en el gasto en energía. Ya vale de gobernar a base de presiones internas populistas y de tomar decisiones con el único objetivo de mantener unida la coalición de Gobierno.

Francisco_Peña Ardid. ZARAGOZA

Firme irregular

¿Cómo es posible que después del largo tiempo que han tardado en terminar las obras, tanto en la calle Teniente Coronel Valenzuela como en la calle Morería hayan dejado las aceras con un firme adoquinado e irregular que parece un camino de la época romana? ¿No podrían haber tomado como ejemplo la calle Predicadores? ¿A esa reforma se le puede llamar adaptabilidad? ¿Cómo no han pensando en lo incómodo que resulta ese pavimento para las personas que van en silla de ruedas, que les vibra todo? Así no se mejora una gran ciudad.

Felipe Baquedano Cortés. ZARAGOZA

Con los ojos cerrados

‘Slow food’, comida lenta, representa un movimiento que, frente a la comida rápida y a las comidas inconscientes, reivindica el placer de disfrutar de los sabores, de saborear. Se enmarca en el movimiento ‘mindfulness’, de origen tibetano, que nos propone vivir el presente lejos de los conflictos del pasado y de los problemas del futuro. Me han encontrado azúcar en sangre, por lo que mi médico me ha prohibido el azúcar y los hidratos de carbono, y me ha recomendado comer menos para perder peso. La conclusión es que mi abanico de posibilidades culinarias se ha reducido y me he acordado del movimiento ‘slow food’. Ahora como menos y menos variedad, pero como más despacio, con los ojos cerrados y saboreo el doble. ¡Pruébenlo!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Técnicas de estudio

El 5 de marzo se cumplieron cien años de un curioso encuentro. Albert Einstein, que había sido invitado a España, quiso visitar a Santiago Ramón y Cajal en su casa de Madrid. En el libro ‘Rarezas y curiosidades de la Historia de España’ de Pedro Voltes se detalla cómo fue el encuentro. La educación es clave para el desarrollo integral de la persona y para crear una sociedad con espíritu crítico, siempre es una buena inversión y nunca es cara. Con un alto nivel educativo hay más posibilidades de que surjan grandes sabios. Sería necesario potenciar la impartición de técnicas de estudio y aprendizaje para conseguir que la persona desarrolle su talento y este no se pierda para los demás. Debería incorporarse una asignatura al respecto en algunos cursos. La frustración de unos malos resultados académicos debido a una incorrecta técnica de aprendizaje genera falta de motivación por el estudio. Lo dijo Ramón y Cajal: "Cada persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro".

Ramón Fumanal Villacampa. HUESCA

Amigos del Andalán

Hay una asociación cultural que se llama Amigos del Andalán. Nació al amparo del instituto homónimo del barrio de la Almozara y la integran gentes que mantienen vínculos con él. Organizan altruistamente charlas, visitas guiadas, excursiones, presentaciones de libros… Colaboran con el instituto, participan de la vida del centro, acuden a nuestro club de lectura… Son tenaces, eruditos, apasionados, fieles, vivaces. Son sabios. Y como todo sabio, andan libres de prejuicios, tolerando al prójimo y llamando a las cosas por su nombre con ese puntito de entrañable cascarrabias propio de todo sabio. Se lo queríamos decir, y como no sabíamos cómo, valgan estas líneas. Un orgullo, ser amigo del Andalán. O mejor dicho, amigo de los Amigos del Andalán.

David Valladares Villuendas. ZARAGOZA

Nostalgia del buen cine

Dice Soledad Puértolas que la memoria y el recuerdo son imprescindibles para la construcción del sentido del tiempo. Y así ahora recuerdo aquel martes en el que mis padres nos vinieron a buscar al colegio y nos llevaron a ver, al Teatro Fleta, ‘El violinista en el tejado’, donde Topol tocaba el violín y bailaba ‘Si yo fuera rico’; o cuando un sábado me llevaron, también al Fleta, a ver ‘Jesus Christ Superstar’, con 14 años. Las dos películas estaban dirigidas por Norman Jewison. Pero también aparece la nostalgia. Para Puértolas es un excesivo apego al tiempo vivido, la tristeza originada por el recuerdo de una dicha perdida. Como la que tengo yo de esos años finales de los setenta cuando Woody Allen filmó ‘Annie Hall’, que era un cine diferente, ‘Interiores’ y ‘Manhattan’, tremendamente bella. Recuerdo a Diane Keaton y Woody Allen sentados en un banco junto al río con el puente de Brooklyn al fondo. Hoy tengo nostalgia del buen cine y me pongo el vídeo de la canción de ‘Tal como éramos’, con las escenas finales de la película, dos perdedores, Robert Redford y Barbra Streisand fundidos en un abrazo. Se me empañan los ojos de melancolía y para rematarlos me pongo ‘Ojos tristes’ de Springsteen. El buen cine aún está por volver. Como apunta ‘Los Fabelman’, una sobresaliente narración de los recuerdos de la infancia de Steven Spielberg.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

