El ansia de inaugurar

Como ya sabrán muchos lectores, desde el año 2011 la Ley Electoral prohíbe a las Administraciones públicas llevar a cabo ceremonias de inauguración de obras, edificios y proyectos en las semanas previas a unas elecciones, concretamente desde que se convocan hasta que se celebran.

Se trata de evitar que el corte de cintas se convierta en una maniobra de propaganda partidista. Pero la pillería de los políticos no se desanima, así que ahora las inauguraciones se adelantan a las semanas anteriores a la convocatoria de los comicios, con lo que la manipulación electoralista es un poco menos descarada, pero solo un poco. Así que ahí tenemos a Javier Lambán y a Jorge Azcón dando más vueltas que un pirulo para exhibir las muchas realizaciones de sus mandatos antes de que el 3 de abril se publique el decreto llamando a las urnas. Y a veces el ansia es tal que se inaugura lo que todavía no está acabado. Aunque entonces, en lugar de inauguración, se hable de visita o de presentación. Ayer le tocó el turno a la Facultad de Filosofía y Letras, que fue ‘presentada’ por Lambán y por la consejera Díaz, pero que ni está terminada ni empezará a recibir a alumnos y profesores hasta dentro de ocho o nueve meses. Pero, naturalmente, no se podía esperar para inaugurarla o presentarla entonces. Las triquiñuelas de los políticos son en ocasiones tan descaradas que en vez de indignación inspiran ternura, como las travesuras de los niños. En cualquier caso, aunque llegue con infinitos retrasos, los hijos académicos de la Facultad de Letras no podemos sino dar la bienvenida a su nueva encarnación.