Los rusos les han derribado a los americanos, en el mar Negro, un avión de guerra no tripulado. Un dron, pero de los grandes. Ahora bien, los americanos tampoco se lo han tomado muy a mal.

Han citado al embajador ruso en el Departamento de Estado para soltarle una reprimenda (lo habrá pasado mal el pobre, aunque seguro que está acostumbrado) y han acusado a los pilotos rusos de hacer maniobras temerarias y "poco profesionales". Y ya está. Una cuestión de mala praxis profesional. Así que Washington asume que, aunque no ha sido un accidente, porque los de Putin estaban acosando al dron, los rusos lo han derribado ‘sin querer’. O, como decían antes los niños cuando hacían alguna travesura, ha sido ‘sin queriendo’. En fin que, aunque suba un poquito la tensión entre las dos superpotencias, los americanos no van a hacer de esto un ‘casus belli’. Menos mal, porque ya hay bastante guerra con la que hay. Cabe suponer que el mar Negro, incluso desde antes de que comenzase la invasión de Ucrania, debe de ser un hervidero de barcos y aviones en el que los de Rusia se cruzan de continuo con los de la OTAN, se vigilan mutuamente y, de vez en cuando, se hacen la puñeta. Pero sin disparar, que eso por ahora no está en el guion. Las potencias occidentales se están enfrentando con Rusia a través de Ucrania, pero lo cierto es que, de un lado y del otro y bravatas aparte, se está poniendo cuidado para no tensar la cuerda demasiado. Mientras a los ucranianos les llueven bombas y misiles, los demás podemos estar tranquilos: en Washington y en Moscú se lo toman con flema y no piensan liarla. Y menos por un dron. Si el avión americano hubiera sido de los tripulados, quizá los pilotos rusos habrían sido más ‘profesionales’. Por si las moscas.