'Sacudidas políticas'

El terremoto se produce en Murcia, en forma de doble moción de censura para colocar a Ciudadanos al frente del gobierno autonómico y al PSOE en la alcaldía de la capital, desalojando en ambos casos al PP. Pero las ondas sísmicas van a sacudir media España. De momento, ya andan al retortero también la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y al presidente andaluz seguramente no le llega la camisa al cuerpo por si el tsunami alcanzase el palacio de San Telmo. Pero podrían producirse réplicas en un buen número de municipios, incluida Zaragoza, donde un hipotético cambio de alianzas de Ciudadanos sumaría votos suficientes para desbancar a Azcón. En el partido naranja pueden asegurar que su maniobra se limitaba a Murcia, pero como si quieren decir misa, porque las mociones de censura en Murcia sacuden el panorama político en todas partes. Si han cambiado de bando allí, quién puede estar seguro de que no lo harán en otros sitios, o en todos. Desestabilizar un buen número de gobiernos autonómicos justo el día en que el Consejo Interterritorial de Salud decidía las medidas preventivas para la Semana Santa servirá para cualquier cosa, pero no desde luego para luchar mejor contra la pandemia. Quizás algunos políticos se piensan que el virus ya ha pasado de largo y que pueden lanzarse sin restricciones a sus juegos de poder. No es así, a la covid aún le queda gasolina para rato y sería mejor que todos mantuviésemos el foco en cómo tenerla a raya. Mientras tanto, en Aragón, Lambán desconfina las provincias y hace balance del año de pandemia como si estuviese cerrando un ciclo e inaugurando una nueva época. Y la cuarta oleada del ‘bicho’, que para nosotros será la quinta, despuntando en el horizonte.