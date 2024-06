María Guerra: "Borau encarna la modernidad desde la humildad total. Era un gigante intelectual"

«¿Por qué hacemos el proyecto ‘La Inmortal’ en Zaragoza? Por los zaragozanos. Zaragoza es una ciudad muy cinéfila, muy compleja y curiosa. El cine tiene mil enfoques, mil miradas, y yo creo que nosotros desde la Asociación de Informadores Gráficos de España (AIGE) queremos abrir otros enfoques y hemos encontrado aquí la respuesta del público», dice María Guerra, presidenta de AIGE, que presentaba ayer una nueva programación de este campus de verano que quiere «poner en contacto a estudiantes de cine y de audiovisual con la industria», en compañía de la concejala de Cultura y Turismo Sara Fernández, el director del Patronato de Artes Escénicas Chema Turmo, el actor Aitor Luna y Martín Cuervo, director de la película ‘La bandera’, que se preestrenaba anoche en la Filmoteca de Zaragoza, sede esencial de esta variada cita.

«Nosotros tenemos una magnífica conexión con Zaragoza. Desde la AICE queremos ser correa de transmisión no solo de las películas estrenadas, de la manera convencional, sino ir un paso más allá para dar a conocer y evaluar la industria, y eso abarca a todos los oficios del audiovisual, de los que no sabemos gran cosa», ahonda María Guerra.

Dentro de esos objetivos, ayer por la mañana Manu Calvo explicó en qué consiste ser ayudante de dirección, «una profesión capital y poco conocida». Por la tarde, Pablo Berger habló de su obra. «Como ya viene siendo habitual arrancamos con uno de los ganadores de los Feroz, Pablo Berger, en años anteriores se hizo con Rodrigo Cortés y Rodrigo Sorogoyen. Ofreció ayer una ‘masterclass’. Reflexionó sobre qué ha supuesto para él como cineasta la película ‘Robot Dreams’, que empezó su éxito en Cannes». El cineasta hizo balance y exploró cómo queda un director «después de ese terremoto que es haber tenido tanto éxito como ha tenido».

‘La bandera’ de Pablo Martín Cuervo se proyectó después e inauguró los pases de películas. «Se trata de una comedia con Imanol Arias y Aitor Luna, sobre cómo vemos a los mayores, donde se mezcla cierto paternalismo y un cierto desdén», apuntaba María Guerra. Recuerda la presidenta que también se ofrecerá ‘Un sol radiant’ de Mónica Cambra, Ariadna Fortuny y Lucía Herrera, hoy a las 19.30; antes Javier Macipe, director de ‘La estrella azul’, meditará cómo se dirige una película que se ha escrito.

Chema Turmo, María Guerra, Sara Fernández, Martín Cuervo y Aitor Luna, en la Filmoteca de Zaragoza. Guillermo Mestre.

El miércoles se ofrecerá la ‘road movie’ ‘On the go’, con la codirectora y protagonista Julia de Castro”. El jueves se proyectará ‘Saturno’, de Daniel Tornero, la crónica de lo que sufrió su propio abuelo, detenido por abuso de menores e intento de secuestro. Amplía Guerra: «El viernes se va a proyectar la serie documental sobre ‘Lina’, Lina Morgan, que presentará el zaragozano Jorge Ortiz de Landázuri, hermano de Enrique Bunbury, y demás viene el productor de Movistar, Enrique Flores. El sábado estará Clara Roquet, que confesará como una guionista (participó en ‘Creatura’) además dirige sus propias cosas y cómo hace para participar en las películas de los demás», recuerda María.

El campus ‘La Inmortal’ se cerrará el domingo 16, con un homenaje a José Luis Borau: se presentará el libro ‘Iceberg Borau’ de Carlos F. Heredero y se proyectará una de sus mejores películas: ‘Río abajo’, con Victoria Abril.

«Creo que José Luis Borau es la mirada de la modernidad desde la humildad total. Me parece era una especie de gigante intelectual. Nos lega una obra pequeña pero ha sido un grandísimo descubridor y divulgador del cine. Un sabio. Es una figura de una modernidad tremenda como guionista, como director, como productor y como pensador. Me conmueve esa capacidad infantil de disfrutar con las cosas y de descubrir», apostilla, con ilusión, María Guerra.

La presidenta quiere dejar un matiz más: «En AIGE nos gusta abrirle las tripas al audiovisual y salirnos de los carriles. Ese es uno de los objetivos de 'La inmortal'”.

Aunque Zaragoza acogió los premios Feroz en 2023, por ahora no regresarán a la ciudad: en 2025 y 2026 se celebrarán en Pontevedra. "Lo cual no quiere decir nada. Tenemos una magnífica relación y no hacemos más que estrechar lazos de colaboración".