María Guerra: "Zaragoza tiene una dimensión muy cinéfila"

¿Qué fue antes, la vocación periodística o el amor por el cine y la literatura?

Soy licenciada en Filología Inglesa. Siempre me he considerado una mujer de letras y lo del periodismo vino después. Ha sido la manera natural de comunicarme, pero también me parece que el cine y la literatura es la manera de entender la vida. La ficción completa la realidad y para mí ha sido todo un poco orgánico, pero sin premeditación. Me lo fui encontrando por el camino. No soy de vocaciones rotundas.

Lleva muchas horas de radio a sus espaldas, algo que no formaba parte de sus planes iniciales...

No, de hecho quería hacer prensa porque me producía muchísimo terror escénico la radio y no le digo ya hablar en público. Me parecía que lo de escribir era la manera más segura de poder expresarme y en la radio, durante los primeros años, tenía una sensación de que me iba a ahogar.

¿Qué película o películas han marcado su vida?

En realidad lo que ha marcado mi vida es el propio cine. Tengo hermanas mayores que empezaban a llevarme de adolescente a los cines de versión original y recuerdo que me impresionó ‘El amigo americano’, de Wim Wenders, y de ahí hacia delante, cuando era jovencilla, íbamos a ver las películas de Woody Allen cada año como si fuera un ritual y aquello se ha ido convirtiendo luego en mi profesión, de tal manera que tengo la sensación de que mi vida está muy vinculada a las películas de forma natural.

La asociación que preside celebra mañana en Zaragoza la IX edición de los Premios Feroz. ¿Qué les empujó a sacarlos de nuevo fuera de Madrid?

Fue gracias a una propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, pero no solo la ceremonia, sino un ciclo de actividades relacionadas con el séptimo arte. En verano hicimos un campus de cine y series con sede en la Filmoteca de Zaragoza y luego han tenido lugar varios encuentros en los meses previos a la gala. La ciudad de Zaragoza tiene una dimensión muy cinéfila. Somos una asociación modesta de periodistas y críticos de cine y series, tenemos independencia para elegir a los presentadores, los premios… y ha habido un sintonía con Zaragoza que es muy de agradecer. Son las ciudades las que se están comprometiendo con el audiovisual, porque es verdad que las empresas privadas patrocinadoras son mucho más remisas.

Llaman a los Feroz la antesala de los Goya. ¿Cree que también serán la antesala de su celebración en Zaragoza en 2023?

La capital aragonesa es un ejemplo para otras ciudades, y ya fue sede de los Premios Forqué en 2018 y 2019. En este tiempo tan crítico tiene que haber un compromiso por parte de las instituciones públicas para revitalizar la vida y el diálogo cultural. Zaragoza está promoviendo conversación, el cine y las series están dentro de las conversaciones y eso es muy importante. La cultura no solo es industria, también es representación y es debate, y eso también eleva a los ciudadanos. Que las ciudades propongan la reflexión del cine nos parece muy importante.

¿Por qué solo se retransmiten por Youtube y no por televisión?

Las galas que más audiencia han tenido han sido las que se emitieron en Youtube, más que las televisadas. Lo que parte como una derrota acaba siendo un triunfo de los nuevos tiempos, porque las televisiones y las plataformas solo quieren promocionar lo suyo. En en este mundo, en el que hay un océano de productos culturales, los premios son prescriptores. Que apostemos por estas películas para recordarle al público lo que nos ha parecido relevante y que luego se pueda ver en Youtube, que es el medio más popular en este momento, está en consonancia con nuestra manera de ver la vida.

¿Ha sido un buen año para el cine español?

Sí, porque estamos hablando de supervivientes. El cine y las series lo han pasado fatal. Han parado rodajes, se han cerrado cines, el año pasado fue malo y el 2020, peor. En cuestión de industria han sido años muy complicados, pero sí que han sido muy ricos en producción y en reflexiones.

¿Son los críticos de cine tan feroces como los pintan?

Creo que un crítico tiene que tener honestidad y humildad. El nuestro es un trabajo muy humilde y lo que tenemos que hacer los críticos y periodistas de cine es poner a las películas en contacto con su espectador ideal. Debemos tratar de transmitir la magia de las películas, la utilidad y la reflexión, y poner la inteligencia al servicio de los demás y no al nuestro.