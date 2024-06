Miki Nadal anima a Cristina Pedroche ante su estreno literario: "Sé que está nerviosa"

Bien conocida es la amistad existente entre el aragonés Miki Nadal y la también presentadora Cristina Pedroche. Un vínculo indestructible forjado en platós de televisión y que se prolonga robusto hasta nuestros días. Ambos se apoyan en cada uno de los proyectos profesionales en los que se embarcan. En esta ocasión, es el zaragozano el que anima y ayuda a la madrileña en una nueva faceta que esta ha emprendido.

Pedroche acabe de introducirse en el mundo editorial lanzando su primer libro, 'Gracias al miedo', publicado por Planeta. "Es una historia muy personal que duele por su honestidad y atrapa por su belleza. Un testimonio valiente sobre cómo plantarle cara al miedo". Así resume la editorial el contenido de esta obra.

Un nuevo camino que Miki Nadal ha apoyado a través de sus redes sociales (solo en Instagram cuenta con 384.000 seguidores). "Bueno, pues ya ha llegado el 5 de junio y ya me ha llegado a casa el libro de Cristina Pedroche, que reservé hace unas semanas. Sé que me va a gustar mucho porque todo lo que hace Cristina me gusta mucho porque todo lo hace desde la verdad y estoy deseando empezar a leerlo porque estoy seguro de que voy a descubrir cosas de ella que desconozco, a pesar de conocernos desde hace tanto tiempo. Sé que está nerviosa por el recibimiento que podáis darle pero yo estoy tranquilo porque estoy convencido de que a vosotros también os entusiasmará. Vamos Pedro!!!", escribe acompañando una imagen en la que se ve el libro. Cabe recordar que cariñosamente Nadal llama Pedro a Pedroche.

El cariño y la admiración que sienten el uno por el otro ha quedado demostrada en muchas ocasiones. Por ejemplo, hace tres años, coincidiendo con el cumpleaños de la colaboradora, Nadal le dedicó el siguiente mensaje: "Llevamos años riendo juntos por los platós de televisión. Os diré cómo es: muy divertida, inteligente, trabajadora y atractiva. Buena amiga, resuelta, emprendedora y deportiva. Guapa, alegre, buena persona e impulsiva. Caprichosa y caótica. Aquí solo reflejo algunas de sus virtudes pero tiene muchísimas más. Encuéntralas...es fácil. ¡¡¡¡Felicidades Pedro!!!!".