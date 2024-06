Will Smith y Anthony Hopkins capitanean los estrenos de esta semana en los cines de Aragón

Los cines aragoneses recibirán este viernes 7 de junio una importante transfusión de novedades, algunas de ellas muy comerciales y esperadas. Como es el caso de la nueva entrega de 'Bad boys', la saga que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence. También podrán ver a Anthony Hopkins encarnando a Sigmund Freud en un filme cuyo estreno en España se produjo en el festival Saraqusta de Zaragoza.

Censurado tras el bofetón a Chris Rock en la gala de los Óscar de 2022, Will Smith está de vuelta con una cuarta entrega de 'Bad boys', la saga policial de comedia y acción que le convirtió en los 90 en el chico de oro de Hollywood.

Adil El Arbi y Bilall Fallah, que dirigieron la anterior entrega en 2020, vuelven a ponerse a los mandos de esta saga que lanzó Michael Bay y que exprime al máximo la química entre Smith y su compañero de batallas, Martin Lawrence.

La primera 'Bad boys' (1995), que en España se tituló 'Dos policías rebeldes', sentó las bases del género 'buddy cop', en el que dos agentes trabajan juntos para resolver un crimen y desarrollan una gran amistad.

Desde entonces se han estrenado otras dos entregas: 'Bad boys II' (2003) y 'Bad boys for life' (2020), que fue la primera en la que los belgas Adil el Arbi y Bilall Fallah se convertían en directores, tomando el relevo del Michael Bay.

'Hit man'

Richard Linklater, director de 'Boyhood' y la trilogía romántica que comenzó con 'Antes del amanecer', sigue experimentando en su nueva incursión en la comedia criminal, 'Hit man', con Glenn Powell en la piel de un soplón de la Policía perdido entre sus múltiples identidades.

La historia, basada en una noticia real, retuerce los géneros de comedia, 'noir' y 'thriller' psicológico para meter al espectador en un laberinto de espejos y, a la vez, hacerle reír.

'Los vigilantes'

Ishana Shyamalan, hija del productor y director de 'El sexto sentido', M. Night Shymalan, debuta como directora en 'Los vigilantes', un 'thriller' de terror protagonizado por Dakota Fanning y basado en una novela de A.M. Shine.

La película cuenta la historia de Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda y se ve atrapada junto a tres extraños a los que observan y acechan cada noche criaturas misteriosas.

'La última sesión de Freud'

'La última sesión de Freud' se sitúa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y en el final de la vida del padre del psicoanálisis. Sigmund Freud (Anthony Hopkins), invita al escritor C.S. Lewis a un debate sobre la existencia de Dios, un encuentro en el que abordan grandes cuestiones y chocan en temas como el amor, el sexo o el sentido de la vida.

Dirigida por Matt Brown, la película imagina un encuentro que nunca se produjo entre un Freud anciano y enfermo y el autor de 'Las crónicas de Narnia', mientras la guerra con Alemania se hace inevitable.

'Ex maridos'

En 'Ex maridos', el estadounidense Noah Pritzker ha fichado a Griffin Dune, conocido por títulos emblemáticos como 'After hours' (1985) de Scorsese o 'An american werewolf in London' (1981) de John Landis, como protagonista de esta comedia que retrata la crisis vital de un padre que a los 60 años debe reinventarse.

Un hombre que siempre se ha identificado como marido de su mujer (Patricia Arquette) y padre de sus hijos, y que, de pronto, se encuentra con que su esposa le pide el divorcio y sus hijos (James Norton y Miles Heizer) son adultos con sus propias crisis vitales.

'Paradise is burming'

Finalmente, en 'Paradise is burning' tres hermanas de entre 7 y 15 años viven solas después de que su madre las abandonara. Cuando los servicios sociales exigen una reunión familiar, la hermana mayor, Laura, pone en marcha un plan para encontrar una sustituta para su madre.

Ganadora del premio a mejor dirección en la sección Horizontes del Festival de Venecia, 'Paradise is burning', de la sueca Mika Gustafson, representa a una nueva ola de directores independientes escandinavos.