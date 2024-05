El Monegros Desert 2024 supera las 40.000 entradas a dos meses de su celebración

A dos meses vista de la celebración de su 31ª edición, el Monegros Desert va camino de registrar un lleno, al igual que ha sucedido en las dos últimas ediciones. El festival de música electrónica ha superado las 40.000 entradas vendidas, una cifra que hace prever que se repetirán los éxitos de 2022 y 2023, cuando se alcanzaron más de 50.000.

La pasión y el interés por el evento se mantienen muy vivos, convirtiéndose en el festival musical más masivo de la Comunidad, por delante del Vive Latino Zaragoza o de Pirineos Sur. Un título que renovará en este 2024.

Desde el pasado noviembre, se han ido agotando los diferentes tramos de entradas que se han puesto a la venta con un incremento en el precio de cada uno de ellos. Un hecho que volverá a repetirse el próximo martes 4 de junio. Actualmente la entrada general cuesta 82,5 euros (más gastos de gestión) y ese día sufrirá un nuevo aumento.

Una de las claves de esta asistencia es el componente internacional del festival. En 2023 el 73,6% del público fue español, unos 36.000 asistentes y el 26,4% restante pertenecía a 86 nacionalidades diferentes. La segunda más numerosa fue la francesa (12%, unas 6.000 personas), la italiana (6,9%, unos 3.500 espectadores), la portuguesa y la británica (0,9%, 500 individuos cada una). Completaron el 'top ten' de procedencias Alemania (0,6%), Países Bajos (0,5%), Bélgica (0,5%), Suiza (0,4%), Australia (0,4%) y Andorra (0,3%).

Todos los artistas

El cartel completo es el siguiente: Abstract Division , Adam Beyer, Adiel, Alignment, el oscense Andrés Campo, Andy C, Anfisa Letyago, Ben Klock, Brutalismus 3000 Live, Cera Khin, Chaos in The CBD, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Clara Cuvé, Cloudy, CLTX, Culture Shock, Daria Kolosova, Demi Riquisimo b2b Lulah Francs, Dexphase, Diøn, Dub Elements, Estella Boersma, Fadi Mohem, Fafi Abdel Nour, Freddy K, Funk Assault, Green Light Soundsystem, Hard GZ, Hector Oaks, I hate Models, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Joyhauser, K1ZA, KI/KI, Kirollus, Klangkuenstler, Kobosil b2b Somewhen, Marrøm, Mau P, Metrik, Murdock, Nico Moreno b2b Dyen, øtta, OTTA, Paco Osuna, Patrick Mason, Pawlowski, Paula Cazenave b2b Pushmann , Regal, Reinier Zonneveld Live, Sara Landry, Seth Troxler, SHDW, Skryption, Sofia Gabanna, Patrick Mason, Paula Cazenave b2b el turiasonense Pushmann, Pawlowski, Regal, Rennier Zonneveld (formato Live), SHDW, SHLømo, Sofía Gabanna, Skryption, SFDJ b2b Salome, Stranger, Yasmin, Ling Ling_live!, Silence (Sköne & Protokseed), Suburbass_live!, El Desperado, LKN, Farfacid_live!, Fran the Breakstorm, Darkbeca, Djoy Kierewiet, Jaume Pandemia, ALVVA, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, OTO 140bpm, Erena; Skiat, Abra, ATBLOOM VS SMOKING Chakras, Ayni, Emok, Freedom Fighters, IAMAI vs Psygroo, Kulle, Lunatica, Psydewise, PsyNonima, Render, Rising Dust, Toxic, Bassfood, Dj Elemento, Dpr, GDS & Fri3ndship, Jarrera klubb, Loop stepwalker, Luca Syn, OTo, Shaolin Dubz, Tortu, VikBass y Zerotonine.