Agustín Comotto: "Lenin haría hoy la revolución en TikTok"

Nacido en Buenos Aires en 1968, Agustín Comotto acaba de publicar ‘Lenin’ (Capitán Swing Libros), una biografía en la que se ha ocupado de textos e ilustraciones.

Podría empezar dando un titular para la entrevista.

Igual sirve este: Lenin haría hoy la revolución en TikTok.



¿De verdad lo cree?

Bueno, vivimos en una sociedad hipercomunicada y eso, aunque resulte paradójico, genera desinformación. La gente lo sabe todo y no sabe nada. Y esa nueva realidad que vivimos, líquida, en la que no estamos seguros de si algo es cierto o no, es lo que se necesita para dominarnos. Esto lo sabe muy bien Donald Trump.



Pero Trump parece un político ya amortizado.

No lo creo. Si no lo para la justicia ganará las próximas elecciones porque es un gran manipulador de masas. Su base es estar en el ojo del huracán. Le da igual cómo porque sabe que es lo único que la gente quiere de él, y que no le juzgará por todo lo demás. Lenin fue quien inventó la provocación directa al contrario político: podía decirle a su oponente en la Duma que era una sabandija repugnante. Y lo hacía conscientemente, porque sabía que, cualquiera que fuera la respuesta, él ya había ganado. Él pensaba que el fin justificaba los medios, creo que le fascinaba la capacidad de manipular a las masas.



¿Por qué abordar en un libro un personaje tan cuestionado? Le van a decir de todo.

Esa era la gracia del proyecto. No soy leninista ni antileninista, pero sé que su figura histórica es importantísima en el siglo XX y en el siglo XXI, ahora que algunas de las predicciones de George Orwell se están cumpliendo. Muy pocas personas han cambiado una sociedad como lo hizo él, para bien o para mal, No hay nadie en la historia que haya construido una realidad paralela que haya durado 70 años. He intentado acercarme al personaje sin juzgarlo, presentando a la persona, más que al personaje.



Hace dos años presentaba otra novela gráfica, dedicada en ese caso a Nebrija. ¡Qué diferencia entre las dos figuras históricas!

El libro sobre Nebrija fue, como el de Lenin, una propuesta, un encargo.



Que usted aceptó. ¿De qué personaje no aceptaría hacer una novela gráfica?

De muchos. Me han propuesto a Durruti, por ejemplo y lo he rechazado porque no sé qué decir de él. Personajes como Nebrija, o Lenin, me interesan porque explican muchas cosas más allá de sus propias vidas. En el libro de Nebrija yo explico la suma de dos reinos, y el mundo judío y mozárabe, donde también hubo perdedeores.



Le atrae la ética y la estética del perdedor.

Totalmente. Uno de los que me gustaría novelar es Aníbal. Perdió, pero estoy seguro de que, si hubiera ganado, habría hecho lo mismo que Escipión, que era el que estaba al otro lado. Hubiera sido la URSS en la guerra fría. Lo que me fascina en Aníbal es cómo se esforzaron en borrar su memoria. Cartago quedó reducida a cenizas, no hay ninguna estatua que se le atribuya.



¿Y Goya?

Si algún día hago una novela gráfica de él quizá tenga algo de pornográfico. Hay especialistas que defienden que era homosexual. Lo que me interesa de él es que es el arte total: se ganó la vida pintando a la Corte pero muchas de sus obras tienen una enorme carga de profundidad. Cuando ves el ‘Duelo a garrotazos’ descubres que se adelantó en 100 años al expresionismo.