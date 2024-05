El pueblo de Aragón donde cocinarán la madre y la abuela de Naiara con fines solidarios

Ana Aznar, la madre de Naiara, está disfrutando la popularidad y el éxito que está consiguiendo su hija desde que ganó el pasado febrero la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. Un impulso que ella también nota tanto en la calle como en su cuenta de Tik Tok, en la que algunos de sus vídeos superan el millón de visualizaciones.

Una atención que aprovecha para canalizar en ayudar a otros. Será el caso de este sábado 11 de mayo, cuando acudirá a la localidad oscense de Liesa, en la comarca Hoya de Huesca, para protagonizar junto a su madre, la yaya Pili, un acto solidario a beneficio de la asociación Entre todos.

"Mis vídeos de Tik Tok son muy seguidos, sobre todos aquellos en los que cocino. Se puso en contacto conmigo a través de esa red social la responsable de esa asociación para proponerme que fuera a cocinar a su pueblo para recaudar fondos y para ayudar a dar a conocer sus actividades. No lo dudé, le dije que sí, pero con una única condición, que me acompañara mi madre, que también es una gran cocinera de la que he aprendido casi todo en ese capítulo", explica Ana Aznar.

Dicho y hecho. La mamá y la abuela de Naiara cocinarán este sábado en el club social de Liesa para todos aquellos que adquieran el tique por unos simbólicos tres euros. El menú que confeccionarán será el siguiente: torreznos, ensalada, rancho aragonés y bizcocho y palmeritas caseras.

"Tanto a mi madre como a mí nos encanta cocinar. Los torreznos nos salen de maravilla. Ya hemos hecho la elaboración previa para que solo tengamos que freírlos. Y el rancho tendrá bajo de ternasco, pollo, conejo y patata. Es un plato que hacemos mucho en la familia. Los postres se me dan muy bien", informa Ana, quien asegura que otra de sus especialidades son las tapas, como los huevos con gamba a la gabardina. "En las reuniones familiares todos desean venir a casa porque saben que van a comer de maravilla", prosigue.

La asociación cultural y educativa Entre todos, de reciente creación, tiene como objetivo ayudar a dinamizar la vida de Liesa desplegando una serie de actividades que van desde las exposiciones a concursos culturales, pasando por fiestas gastronómicas o la asistencia a eventos musicales y artísticos.