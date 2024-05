Juanjo regresa al estudio para formar el Team Maños con Fresquito y Mango

Juanjo Bona no para desde que abandonó a finales de febrero la Academia de 'Operación Triunfo'. A los conciertos, entrevistas y todo tipo de actos sociales se suma su trabajo para iniciar su carrera en solitario, tras firmar recientemente un contrato con la multinacional Universal. El zaragozano no tiene tiempo que perder y ya está trabajando en nuevas canciones.

El finalista de la duodécima edición de OT ha compartido en su Instagram una imagen en la que se le ve en el estudio experimentando con el dúo zaragozano de productores Fresquito y Mango, con quienes ya colaboró en su primera canción, 'Lo que no ves de mí', que ha alcanzado el millón de visualizaciones en Youtube en apenas un mes. Ahora se mantiene este vínculo entre paisanos para dar los primeros pasos para el que será propiamente el proyecto musical de Juanjo, lejos ya del influjo del 'talent show' televisivo.

Esta misma semana el intérprete de Magallón ya ofreció algunas pistas sobre el camino que ansía tomar. "Estoy escribiendo canciones. Estoy muy inspirado. Le estoy pillando el truco. Hoy es el primer día que me meto en el estudio fuera de OT. Ya firmé con Universal y tengo ganas de hacer mi proyecto. No sé qué voy a hacer. Voy sin ninguna expectativa. Me apetece experimentar y fluir, contar las historias que tengo escritas en el móvil", confesó a Laura Escanes en el 'podcast' de la 'influencer' catalana.

Su sociedad con Fresquito y Mango, que ha sido bautizada como 'Team Maños' por una A&R de Universal, promete muchos frutos. Además de sintonía, los tres se profesan una admiración mutua. "Juanjo tiene una capacidad vocal espectacular, él quería que se viese lo que puede dar de sí y nosotros también lo vimos claro”, explicaron. Curiosamente, los caminos de Juanjo y sus productores ya se había cruzado hace un tiempo. En octubre de 2022, Fresquito y Mango actuaron en la plaza del Pilar durante las fiestas de la ciudad y compartieron escenario con él, que subió a las tablas como ganador de 'Jotalent' en esa misma jornada.