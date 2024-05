Iván Moar, el zaragozano de 22 años tras el que está el 'milagro' del Zuera Sound

Le llamaron inconsciente e incluso loco cuando imaginó organizar en Zuera un festival de música urbana que tuviera trascendencia nacional y un cartel internacional. Pero lejos de vacilar ante las dudas, Iván Moar creó en junio de 2023 el Zuera Sound. 8.500 asistentes en cada uno de los dos días de celebración le dieron la razón. Un año después, repetirá la apuesta del 20 al 22 de junio con un cartel con estrellas como la argentina Nicki Nicole o el puertorriqueño Jhayco. A un mes y medio de la cita, ya ha superado el listón con más de 10.000 abonos despachados.

A pesar de contar con solo 22 años, este riojano establecido en Zaragoza desde los 15, asume el desafío y lo defiende con fervor. "Desde pequeño soñé con montar algún día un festival de música. Un momento clave fue en agosto de 2022 a raíz de una cena en Denia. Tenía claro que quería fundar un festival pero no encontraba el sitio. Esa noche un amigo me sugirió el Circuito Internacional de Zuera, del que soy CEO y por tanto un lugar en el que estoy todos los días. Pero no había pensado en él como recinto para el festival. El día siguiente me planté en el circuito para tirar adelante. Es un sitio con 240.000 metros cuadrados que nos permite infinidad de posibilidades", rememora.

La ambición le acompañó desde ese momento fundacional. "El formato que nació en mi cabeza es el que ya se hizo realidad en la primera edición: ser una referencia nacional, no solo de Aragón", proclama.

La lista de tareas fue ingente. "Hubo que estudiar la viabilidad del proyecto, elegir la fecha, el personal, el equipo, el departamento legal, los diseñadores gráficos.... Por suerte, el Ayuntamiento de Zuera nos abrió las puertas desde el principio y eso nos ha ayudado mucho", prosigue.

Moar, que cuenta como socio con el también jovencísimo Jesús Arruga, sintió cierto vértigo ante la envergadura del proyecto. "Fue difícil, sobre todo para personas tan jóvenes sin mucho recorrido en el sector. Pero hemos contado con muchos apoyos y cada día progresamos. Especialmente complicado es durante los días de festival. Se vive con muchos nervios, estrés y frustración. Estás pendiente de todo. Vives el evento de una forma muy diferente que cuando vas de público. Desde fuera no se es consciente de lo que hay detrás de un montaje tan grande", aduce.

La espectacular respuesta del público en aquella edición iniciática, con 8.500 personas, supuso un espaldarazo y una reafirmación. "Era un proyecto que comenzó de la nada y el inicio fue espectacular. La gente quedó muy satisfecha. El día siguiente del final de la primera edición ya sacamos entradas a la venta para la de 2024 y vendimos muchísimas sin saber ni un nombre del cartel. En estos momentos ya llevamos unas 10.000 entradas", revela.

La confección del cartel

Nicki Nicole, con 24 millones de oyentes mensuales en Spotify y Jhayco, con 29,3, coronan la programación de este año. "Al hacer el cartel entran en juego las tendencias, la viabilidad y, sobre todo, el presupuesto. No es fácil porque hay mucha competencia, te plantean contratos con muchas cláusulas y cuesta cerrar los acuerdos como uno quiere. Pero nos ha quedado un cartel muy interesante, con figuras nacionales e internacionales", asevera.

El perfil del asistente al Zuera Sound es el de jóvenes de 16 a 23 años procedentes de todas las comunidades, obviamente, con mayoría de aragoneses.

En esta segunda edición se amplía de dos a tres días la duración ya que el jueves 20 de junio se celebrará una prefiesta de acceso libre y gratuito que precederá a las dos jornadas ordinarias. Una ardua tarea tras la que está un amplio equipo. "A lo largo del año somos unas 12 personas que trabajamos para el festival. Los días del evento seremos entre 400 y 500", concreta.

Las expectativas son tan halagüeñas que Iván Moar regala un último titular: "De hecho, ya estamos trabajando en la edición de 2025. Puedo confirmar que habrá una tercera edición del Zuera Sound".