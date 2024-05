Juanjo alcanza el millón de visualizaciones con su primera canción

Juanjo Bona no para. Tras presentar el martes junto al resto de finalistas de la última edición de 'Operación Triunfo' el himno del equipo español en los Juegos Olímpicos de París 2024, el cantante zaragozano ha logrado otra conquista con su primera canción.

'Lo que no ves de mí', que así se titula el tema que lanzó tras salir de la Academia de OT, ya ha superado el millón de visualizaciones en Youtube. Una cifra que ha alcanzado en apenas un mes. Una prueba de la gran aceptación que tiene el intérprete y su creciente popularidad. Un camino que sigue la también zaragozana Naiara con su 'Enlokiá', que totaliza 696.000 reproducciones.

Juanjo, en el 'pódcast' de la 'influencer' y modelo Laura Escanes, reveló también este martes cómo está viviendo este cambio tan profundo en su vida: "Se está calmando la cosa. La salida de OT es complicada porque pasas de 0 a 80.000, todo de golpe. Estoy cómodo con la situación. Cada vez me voy acostumbrando más al contacto con los medios y con la popularidad".

Además, en el ámbito meramente musical, el aragonés revela que ya está dando los primeros pasos en su carrera en solitario: "Estoy escribiendo canciones. Estoy muy inspirado. Le estoy pillando el truco. Hoy es el primer día que me meto en el estudio fuera de OT. Ya firmé con Universal y tengo ganas de hacer mi proyecto. No sé qué voy a hacer. Voy sin ninguna expectativa. Me apetece experimentar y fluir, contar las historias que tengo escritas en el móvil".

Cabe recordar que, a sus 20 años, el pasado 24 de abril Juanjo rubricó un contrato con la multinacional Universal para que su carrera siga progresando. Es la escudería que lleva los designios artísticos de, entre otros, Taylor Swift, Katy Perry, Rolling Stones, J Balvin, BTS, Eminem, Billie Eilish, Karol G, Selena Gomez, Sam Smith, Daddy Yankee, Rihanna, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Elton John, Sebastián Yatra... La lista es interminable. Y en España disfruta en su 'roster' de David Bisbal (el gran ídolo de Juanjo Bona), Alejandro Sanz, Aitana, Pablo López...