Juanjo, con Laura Escanes: "Lo daría todo por volver a entrar en la Academia de OT"

Juanjo Bona prosigue con su escalada de popularidad desde que salió el pasado febrero de la Academia de 'Operación Triunfo'. El cantante zaragozano ya ocupa portadas de revistas como 'Shangay', acumula miles de seguidores en redes sociales, protagoniza actos multitudinarios como el de hace dos semanas en el Centro Gran Casa de Zaragoza y ahora es el protagonista, junto a su novio Martin, del 'podcast' de una de las 'influencers' más famosas del país.

Juanjo y Martin son entrevistados en 'Entre el cielo y las nubes', el 'podcast' que la modelo barcelonesa Laura Escanes presenta en la plataforma Podimo desde hace tres temporadas. "Me apetece muchísimo que estéis aquí. Cuando anuncié que veníais las redes explotaron con el interés de vuestros seguidores. Me di cuenta de vuestra popularidad". Así les recibió la catalana.

El intérprete de Magallón ha hablado de lo positivo que está siendo compartir la experiencia con su pareja, tanto en el concurso como al salir ambos de él: "Salir de OT implica que dejas un montón de cosas, muchas de las cuales se viven en soledad. Pero nosotros hemos tenido la suerte de estar juntos cuando vamos a todos los actos".

Juanjo también ha recordado cómo fue su último día en la Academia: "Nada más salir de la Academia lo primero que hicimos es dar una rueda de prensa que fue dura porque no sabíamos nada de lo que había pasado en el mundo, no estábamos preparados. Nos contaron lo que había ocurrido en las semanas anteriores para prepararnos para la rueda de prensa. Y cuando acabó, nos llevaron de nuevo a la Academia para recoger nuestras cosas junto a nuestros padres. No había ni luces ni cámaras, la casa estaba desmantelada. Fue horrible, sentí mucha pena".

El aragonés ha reconocido cierta nostalgia con lo vivido junto a sus compañeros de OT: "Lo daría todo por volver a entrar en la Academia. Éramos 16 compañeros con una rutina. Estábamos muy tranquilos, no dependíamos de nadie más que de nosotros. Ahora siento la obligación de crear contenido. Nos han estado viendo 24 horas al día y la gente siempre quiere más. Fueron tres meses, casi 100 días".

El pasado 27 de abril se celebró en Bilbao el primer y multitudinario concierto de la gira del 'talent show', que recalará en Zaragoza el 21 de junio. Juanjo ha compartido sus sensaciones: "Sentí una cosa rarísima. Al principio estaba emocionadísimo. Pero a la cuarta o quinta canción el cuerpo me sacó un mecanismo de defensa para parar de emocionarme y controlar las emociones. En cierto modo seguimos en 'shock'". Cabe recordar que el pabellón bilbaíno se abarrotó con 14.000 espectadores.

Juanjo y Martin revelan en el programa que residen juntos en Madrid y que están disfrutando de la nueva situación: "Se está calmando la cosa. La salida de OT es complicada porque pasas de 0 a 80.000, todo de golpe. Estoy cómodo con la situación. Cada vez me voy acostumbrando más al contacto con los medios y con la popularidad", ha aseverado Juanjo.

Finalmente, el zaragozano revela que ya está dando los primeros pasos en su carrera musical en solitario: "Estoy escribiendo canciones. Estoy muy inspirado. Le estoy pillando el truco. Hoy es el primer día que me meto en el estudio fuera de OT. Ya firmé con Universal y tengo ganas de hacer mi proyecto. No sé qué voy a hacer. Voy sin ninguna expectativa. Me apetece experimentar y fluir, contar las historias que tengo escritas en el móvil".