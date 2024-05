La letra del himno del equipo olímpico español que cantarán Naiara y Juanjo

Naiara y Juanjo, los representantes aragoneses en la última edición de 'Operación Triunfo' presentarán este martes 7 de mayo, a partir de las 19.00, el himno del equipo español en los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto. Ambos son coautores y cointérpretes de la canción que han realizado junto a otros compañeros del 'talent show'.

El tema se titula 'La gravedad' y será presentado este martes en el Auditorio Goyeneche de la sede del Comité Olímpico Español en Madrid. Además de la pareja aragonesa, también estarán presentes sus compañeros en el 'talent show' Ruslana, Martin, Paul Thin y Lucas. Los seis interpretarán en directo y en exclusiva el himno que acompañará a la delegación nacional durante su participación en la cita de este verano en la capital gala.

Cabe recordar que a mediados de febrero, cuando el concurso televisivo afrontaba sus últimos días, el Comité Olímpico Español les hizo llegar a los concursantes una invitación especial: componer y cantar el himno para los Juegos.

Además de la presencia de Naiara y Juanjo, la canción tiene alma aragonesa. El dúo zaragozano 'Fresquito y Mango' ha estado en el proceso de composición y producción. Esta formación se hizo visiblemente notoria en la música española tras su colaboración con la cantante Aitana en su tema 'Mándame un audio'.

Esta es la letra del mismo:

La fuerza hace el destino/Hoy corremos por el mismo camino/Mirando al frente/Hoy seguimos la corriente/Que nos lleva al momento final/

Compromiso y unión, hemos venido a luchar/Por lo que un niño solo pudo soñar

Aunque el sol caiga y no haya ninguna señal/Siento a mi espalda la fuerza para acelerar

La gravedad no va a poder conmigo/Hasta el final, seguiré mi destino/El viento atrás, pero nunca me olvido/De lo que luché todo lo que aún persigo

Referentes que me motivaron/El esfuerzo que le he dedicado/Levantar mi bandera en alto/La tengo en mis manos/El trabajo interno es el más especial/Los tambores nos hacen sentir/Que no existe meta imposible de alcanzar/Seremos ejemplo a seguir.