Chanel da la sorpresa en Eurovisión

Los eurofans están de enhorabuena. Por sorpresa, la organización de la 68ª edición de Eurovisión ha anunciado que Chanel Terrero, la representante española que quedó tercera en 2022, actuará en el inicio de la primera semifinal que arrancará en la noche de este martes en Malmö (Suecia) a partir de las 21.00.

Chanel abrirá esta primera gala junto a Eleni Foureira, subcampeona en 2018, y Eric Saade, tercero en 2011. La artista catalana de origen cubano interpretará 'SloMo', el 'hit' que propició su salto a la fama.

Además, junto a los mencionados Foureira y Saade cantará 'United by music', el lema permanente del festival desde el año pasado. "Es una canción que no solo muestra el eslogan oficial del certamen, sino también el mensaje de que no es necesario ganar para ser un triunfador en Eurovisión. Ganaron una gran cantidad de seguidores con sus actuaciones en Eurovisión y desde entonces han lanzado una multitud de grandes éxitos", ha señalado la organización del evento.

La primera semifinal de Eurovisión 2024 podrá verse este martes en La 2 de TVE y en la plataforma de RTVE Play a partir de las 21.00. También podrá seguirse el minuto a minuto de todo lo que acontezca durante el festival y la información de última hora durante de todo lo que acontezca con los cantantes y finalistas en RNE y en RTVE.es.

Este es el orden de los artistas elegidos y los temas que van a interpretar en la primera semifinal. Los 10 mejores puntuados actuarán de nuevo el 11 de mayo en la gran final de Eurovisión 2024. 26 países participarán en la final:

1.- Chipre - Sília Kapsis - 'Liar'.

2.- Serbia - Teya Dora - 'Ramonda'.

3.- Lituania - Silvester Belt - 'Luktelk'.

4.- Irlanda - Bambie Thug - 'Doomsday Blue'.

5.- Reino Unido (Invitado) - Olly Alexander - 'Dizzy'.

6.- Ucrania - alyona alyona & Jerry Heil- 'Teresa & María'.

7.- Polonia - Luna - 'The Tower'.

8.- Croacia - Baby Lasagna - 'Rim Tim Tagi Dim'.

9.- Islandia - Hera Bjork - 'Scared of heights'.

10.- Alemania (Invitado) - Isaak - 'Always on the run'.

11.- Eslovenia - Raiven - 'Veronika'.

12.- Finlandia - windows95man - 'No rules!'.

13.- Moldavia - Natalia Barbu - 'In the middle'.

14.- Suecia (Invitado) - Marcus & Martinus - 'Unforgettable'.

15.- Azerbaiyán - Fahree feat Ilkin Dovlatov - 'Ozünle Apar'.

16.- Australia - Electric Fields - 'One Milkali (One blood)'.

17.- Portugal - Iolanda - 'Grito'.

18.- Luxemburgo - Tali - 'Fighter'