Un zaragozano es el director vocal de Nebulossa en Eurovisión: "Esto hay que vivirlo"

Israel Del Amo (Zaragoza, 1989) está viviendo unos días muy intensos pero felices en Malmö (Suecia). Ejerce de director vocal de Nebulossa en Eurovisión, todo un desafío que ha asumido gracias a su experiencia como profesor en diferentes disciplinas (canto, composición…) desde hace más de diez años y, en la actualidad, continúa la formación y 'coaching' vocal de diversos artistas con su propio sello. 'El canto DEL AMO'. En redes sociales tiene una gran viralidad, con más de 32 millones de reproducciones de vídeo en sus cuentas de TikTok e Instagram con sus análisis profesionales a artistas. También tiene una amplia trayectoria como compositor, productor y músico, y experiencia como jurado y como experto musical en 'castings'.

¿Cómo está viviendo la experiencia de Eurovisión en Malmö? ¿Es su primera vez en el concurso?

Está siendo una experiencia increíble. Es mi primera vez como director vocal en Eurovisión, sí, y aunque trabajo para artistas internacionales y grandes proyectos con mi metodología 'El canto DEL AMO', este es el más importante de mi carrera hasta el momento.

¿Es más grande y espectacular de lo que preveía?

Absolutamente, desde casa se ve todo muy diferente. Cuando estás aquí te das cuenta de la magnitud que tiene este festival, de la cantidad de medios que se necesitan para hacerlo posible, y de todo el trabajo que hay detrás. Además, lo que más me está gustando es el sentimiento grupal de equipo que se genera al estar trabajando todos a una: es muy difícil describirlo con palabras, hay que vivirlo.

¿Cuál es su cometido como 'vocal coach'?

Mi cometido es brindar a Mery todas las herramientas para que saque la mejor versión de su voz y consiga brillar en el escenario. Estamos trabajando muy duro para sacar el máximo partido a su voz.

¿Cómo es el trabajo y la relación con Mery y Mark de Nebulossa?

Es como si estuviera trabajando con amigos de toda la vida, la conexión que tenemos desde el principio es muy bonita. Eso es lo más me gusta de trabajar con ellos. Y Mery, además de ser increíble como persona, es muy trabajadora, y eso hace más fácil mi trabajo. Siempre escucha con mucho respeto mis consejos y se esfuerza al máximo para llevarlos a cabo. Ambos se toman muy en serio a todo su equipo y saben que estamos para ayudarlos.

¿Cuándo y cómo nació su pasión por la música?

Empecé a estudiar canto con 11 años y desde entonces no he parado. Además de canto, me he formado en varios instrumentos (piano y guitarra) y soy compositor. Cuento con certificaciones internacionales, como la 'Estill Figure Proficiency' de Estill Voice Training, la prestigiosa metodología que utilizan grandes estrellas del panorama musical mundial, entre otras. Todas estas disciplinas me han dado la formación y experiencia como para poder enfrentarme a retos de estas características.

¿Tuvo claro desde chico que era su vocación?

Sí, siempre tuve claro que mi camino era la música.

¿Cómo y dónde fue su formación en Zaragoza en este ámbito?

Allí estudié canto en la Escuela Mozart durante varios años, después continué mi formación con diferentes profesores de la ciudad, siendo la última Teresa Reula, a la que recuerdo con mucho cariño por todo lo que me enseñó. En 'coaching' vocal he estado formándome desde 2014 en distintos métodos internacionales que me han dado una visión muy amplia, rica y completa para poder aportar toda la información necesaria a los artistas con los que trabajo. En los últimos años he continuado mi formación en Estill Voice Training junto Alizia Romero, también de Zaragoza. Es muy importante seguir formándose siempre y enriquecerse con diferentes puntos de vistas para poder aportar lo mejor a los alumnos y artistas en cada sesión de 'coaching' vocal.

Ejerce de profesor de canto. ¿Dónde? ¿Qué le reporta esta faceta más pedagógica, de enseñar a los demás?

Actualmente mi actividad relacionada con el 'coaching' vocal es muy amplia: desde dar sesiones a grandes artistas a iniciar a otros que están comenzando su andadura, además he ejercido como jurado en un 'talent show' o llevando a cabo la dirección vocal de proyectos, como en este caso junto a Nebulossa. Dentro de mis facetas también se encuentra el asesoramiento a artistas en el estudio cuando están grabando sus canciones, por ejemplo. Es muy bonito poder disfrutar de este trabajo que no para de darme alegrías y ver cómo, día tras día, más artistas descubren mi metodología y las ventajas que puede aportarles en sus carreras y a su día a día, aprendiendo a entender y mejorar sus voces de la mejor forma posible para llegar a sus niveles óptimos. Tengo mi estudio en Madrid, donde doy sesiones presenciales, pero también hago mi trabajo 'online', ya que a veces los artistas están en otros lugares en ese momento o viven fuera, como con algunos de EE. UU., entre otros puntos del mundo, a los que doy sesiones de 'coaching' vocal por videollamada.

¿Cómo está viendo el éxito de dos paisanos, Naiara y Juanjo, con su participación en OT?

Son dos cantantes espectaculares, creo que ya era hora de que se viera el talento maño' fuera de nuestra tierra, y creo que han dejado muy claro que en Aragón tenemos mucho talento.