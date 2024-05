Leticia Sanz, una Magnífica de Zaragoza en el corazón de 'Saber y ganar'

Leticia Sanz es zaragozana, periodista, vive en Madrid y desde hace unas cuantas semanas se mete cada tarde en las casas de toda España como participante del programa de La 2, ‘Saber y ganar’, presentado por Jordi Hurtado desde el plató Sergi Schaaf (en homenaje al sempiterno director del programa, fallecido en 2003) sito en los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Sanz trabajó varios años en HERALDO de ARAGÓN, como Rebeca Cartagena, su antecesora en el programa. “Es que a los periodistas no se nos da tan mal esto, pilotamos en bastantes cosas, al menos para este tipo de retos” apunta, divertida. “A Rebeca la vi concursar desde Vietnam, en el Canal Internacional de RTVE: estaba allá de viaje y como sigo el programa con mucha regularidad desde 2010, me la topé en la tele descansando en el hotel. Me hizo mucha ilusión”.

Leticia es de las Delicias (el ruido fónico es complicado de evitar: quizá no hay por qué hacerlo, pardiez) y pertenece a la quinta del 85. “De Monsalud, específicamente. Fui a las Claretianas del barrio Oliver, y luego pasé al Enrique de Ossó, cerca de Los Enlaces. Estudié Periodismo en la Complutense, viví unos años en Barcelona y llevo ya bastante tiempo en Madrid. En HERALDO fui becaria tres veranos, y entre 2012 y 2018 trabajé de correturnos en Maquetación los fines de semana”.

La zaragozana trabaja ahora en Protec, empresa informática que genera y desarrolla software aplicado a medios de comunicación. Allá ha trabajado en implantación de aplicaciones y formación de usuarios (de Italia a Malasia y vuelta), documentación técnica y desarrollo de productos para nuevas funcionalidades. Vive, curiosamente, en el barrio madrileño de las Delicias.

Lanzarse a la piscina

Para una espectadora recalcitrante que solía acertar muchas preguntas desde casa (donde, según dice, todo se ve más fácil), tratar ir al programa era una meta perenne, más o menos soterrada por las circunstancias. “Siempre tuve la idea loca de ir, pero… nunca me decidía. Este año, a la vuelta de Navidad, me animé y mandé la inscripción. Resulta que me llamaron bastante rápido, apenas dos semanas. Hice una entrevista personal a modo de ‘casting’ y ya. Fíjate que había mandado la solicitud a principios de enero y querían que comenzase a concursar apenas un mes después.

Leticia, a la derecha, en mitad de una de las pruebas del concurso. RTVE

Los programas se graban con antelación y este texto no contempla 'spoiler' alguno. Sí cabe confirmar un logro de la zaragozana, ya aireado: ha alcanzado la categoría de Magnífica, un honor por acumulación de méritos que le garantiza además un retorno puntual al programa cuando concluya su actual participación. “Llegué a Magnífica en un programa emitido hace algo más de una semana, cuando acumulé 7.000 euros en premios: es como un nivel plata".

Leticia explica que "cada año, en febrero, se celebra el aniversario del programa y participan los magníficos del año anterior: es como una especie de ‘Battle Royale’ -referencia ‘gamer’, para los no iniciados- y el ganador es Supermagnífico. De momento somos tres personas este año en el nivel Magnífico, y se sumarían otras dos de 2023 que no pudieron participar en la junta del último febrero”.

Ánimos y un poco de estupefacción

Leticia tiene un carácter jovial, no exento de resabios y un puntito socarrón, algo que administra con elegancia. “Todo el mundo está muy a tope conmigo, dándome ánimos. Algunos suenan a “anda, parecía tonta cuando la compramos”, pero es con buena voluntad, seguro. Soy muy de obsesionarme con temas y leer todo lo que pueda sobre ellos; no voy mal de memoria, me quedo con los datos”.

La periodista matiza ese hecho con la dosis justa de cachondeo, entre bromas y veras. “No me considero lista: quizá sí puedes decir que soy espabilada. A ver, los de nuestra profesión no solemos ser los lapices más afilados del estuche, pero nos apañamos, ¿verdad? Conocemos a mucha gente interesante, recopilamos mucha información. Algo queda, me ha servido en el programa”.

Sobre Jordi Hurtado, todo son parabienes. “Es increíble verle en acción, cómo controla todo. El equipo entero es muy profesional, por cierto”. Leticia también reconoce la influencia de la suerte en el desarrollo de su concurso. “Parece que no, pero sí influye: te llegan preguntas que no controlas, y resulta que te sabes las que hacen a tus compañeros. En cuanto a las tácticas, no es un programa de ir a hacer la puñeta a los compañeros hay bastante colegueo. Es un poco como ir de colonias, casi todos somos de fuera y coincidimos en el hotel, a cenar y desayunar. Obviamente, quieres ganar y tienes que jugar con cabeza, pero sin mala fe”.