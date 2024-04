Iñaki Urrutia: "El humor que hago es para reírme yo y para que se ría todo el mundo"

¿Qué nos propone en este nuevo ‘show’?

Bueno, realmente es ya un viejo ‘show’ porque lo despido, termino con él. Lo iba a estrenar el 15 de marzo de 2020 en Monzón, pero nada, ocurrió una cosilla de un pandemia... Un día antes estaba aquí en Zaragoza grabando el concurso de televisión ‘Atrápame si puedes’ (Aragón TV) y me avisaron de que tenía que cancelar el espectáculo. Se quedó colgado y ya no lo estrené hasta el año siguiente, empezaron a retrasarse fechas de otro ‘show’ que tenía que ir cerrando y no se vio la luz hasta enero de 2021.

¡Menudo arranque!

‘Esto no es un concurso’ tuvo un recorrido tortuoso (por la normativa de aforos durante la pandemia, aplazamientos, etc...). Me dije: “Madre mía, ha nacido gafado”, hasta que por fin lo traje a Zaragoza en diciembre de 2021, al Teatro de las Esquinas, y al mismo tiempo estrené un nuevo montaje, ‘Perdone, caballero’, que sigo representando. Pero ahora, que ya voy un poco loco con los dos a la vez, he decidido terminarlo el primero de ellos aquí, en el Teatro del Mercado.

Después de tantos años, ¿se ha especializado en el formato de concursos televisivos?

La verdad es que sí, y es un poco surrealista porque lo curioso es que no soy excesivamente fan de los concursos, no suelo ver concursos en la tele, pero de repente me llamaron para uno, luego para otro, y de ahí pasé a otro y a otro… De repente me he preguntado: ¿Por qué llevo 13 o 14 años presentando concursos en la tele?, ¿qué ha pasado? Es lo que me ha tocado y supongo que lo haré bien y que a la gente le debe gustar.

Además de esta faceta, es actor y monologuista ¿Cuál será su próximo proyecto?

No lo sé. La verdad es que estoy abierto a todo. Soy una persona muy inquieta y enseguida me aburro de las cosas. Por eso empalmo un ‘show’ con otro. Estaba acabando ‘Esto no es un concurso’ y ya empecé con ‘Perdona, caballero’. Quizá, cuando lleve un año más haciendo este último diré: “Tengo que hacer otra cosa”, o si me llaman de una radio para una colaboración de no sé qué, pues también, como ocurrió con ‘El día después’, que es lo más surrealista del mundo: un cómico presentando un emblemático programa de fútbol, y también dije que sí. Siempre estoy pensando: “¿Qué hay que hacer?”.

Y el cine, ¿le tienta?

Ahora voy a interpretar un pequeño papel en una película que se está rodando en Valladolid, con mi compañero JJ Vaquero ,y tengo ahí un cameo con varios nombres muy potentes que no puedo desvelar.

Usted es hijo adoptivo de Alborge, caballero de honor en las Alfonsadas de Calatayud… pero me temo este año se le han adelantado con lo de ser pregonero de las Fiestas del Pilar.

Estaban delante dos personas muy importantes -Naiara y Juanjo, de OT-. Hace poco también me llamaran para darme un premio y, sinceramente creo que tengo una enfermedad terminal y nadie me lo ha dicho (risas). Me están dando todos los premios en vida por si acaso, cosa que me alegra y al mismo tiempo me da un poco de ‘yuyu’. Ostras, si me está pasando algo, avisadme. Si ponen mi nombre a un pabellón, ya sé que la cosa pinta fatal.

Lo de ser cómico no era su primera opción…

Empecé a estudiar Historia del Arte, pero mi primera opción era dedicarme a algo relacionado con la comunicación. Eso lo tenía claro desde niño porque siempre tenía esa pulsión de subirme al escenario, de hacer cosas, sobre todo de hacer reír. Recuerdo que de pequeño, en el pueblo, estando a la fresca con mi abuela y el resto de abuelas, salía a contar chorradas y la gente se reía. Digamos que lo de Historia del Arte fue de tapadillo. Comencé para que mi padre estuviera contento y pensara que estaba estudiando una carrera, pero tenía claro que lo mía era el espectáculo porque también tenía un grupo de música por entonces y al mismo tiempo siempre estaba haciendo cosillas de comedia. Al final la vida me empujó como a Darth Vader, era mi destino.

Tiene orígenes y raíces catalanas, vascas y aragonesas. Son comunidades con una forma distinta de entender el humor. ¿Cómo hace para encontrar un punto en común entre ellas?

Que a mi me haya ido bien en la comedia creo que se debe a todas esas fusiones mezcladas. Tengo un poco esa ironía catalana porque me crie viendo a Buenafuente y a Pepe Rubianes; esa cosa como muy para afuera del aragonés porque veía a Marianico ‘El Corto’ y veo ‘Oregón TV’; y también me viene de ‘Vaya semanita’, me moría de la risa y me gustaba cómo llegaban al límite. La mezcla de todas esas cosas me ha hecho tener un punto de vista de la comedia muy generalizado que a mí me encanta. Luego, cuando fui a vivir a Madrid me di cuenta de que lo de allí no se parecía en nada a mi humor, pero también me tuve que adaptar y cogí cosas de lo que veía y me influía. He sido muy esponja y no me he centrado solo en un tipo de humor. Hago cosas para reírme yo y para que se ría todo el mundo.