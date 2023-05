Iñaki Urrutia repasa en el Mercado veinte años de humor con ‘Perdone, caballero’

El actor, humorista y presentador Iñaki Urrutia presenta en el Teatro del Mercado de Zaragoza, desde este jueves hasta el domingo, el ‘show’ ‘Perdone, caballero’, en el que repasa veinte años de profesión en el mundo de los monólogos cómicos. Y lo cierto es que muy pronto, la semana que viene, Urrutia desempeñará la función de caballero de honor en las Alfonsadas de Calatayud, la recreación histórica de la conquista de la ciudad bilbilitana por el rey Alfonso I el Batallador en 1120.

El humorista dio a conocer ayer en el Teatro Principal –tras dar una vuelta de reconocimiento por el Teatro del Mercado debido a un ligero despiste con el lugar donde se presentaba el espectáculo– los detalles de este montaje que se estrenó en enero en la sala Oasis de la capital aragonesa.

Urrutia ha estado girando con esta función, que ahora regresa a Zaragoza «armada y cerrada y con los mimbres para traerla al Teatro del Mercado. En cuanto a tiempo, duración... está ya todo ensamblado», comentó.

«Es un recopilatorio de los cerca de 22 años que llevo de carrera en el que repaso algunos de los textos clásicos, reescritos y remozados para el 2023, y parte de las cosas que me han pasado en los últimos años. Tiene bastante de texto nuevo, un 60% más, que al final es lo que ha ido creciendo y lo que me hace ilusión por que lo viejo ya lo he contado muchas veces», añadió.

Urrutia nació en Barcelona en 1977 y tiene raíces vascas y aragonesas, concretamente en las localidades de Escatrón y Alborge –de donde es hijo adoptivo–, en la Ribera Baja del Ebro. En la actualidad es el conductor del concurso de Aragón TV ‘Atrápame si puedes’, y en la cadena autonómica aragonesa también ha presentado programas como ‘Basura o tesoro’ o las campanadas de fin de año, y en La Sexta participa en el espacio ‘Zapeando’.

Comenzó su carrera haciendo monólogos en el programa ‘Nuevos cómicos’ de Paramount Comedy. En ese mismo canal se le pudo ver en ‘Noche sin tregua’, el programa nocturno que presentaba Dani Mateo. En televisión, también apareció en ‘Ruffus & Navarro’, producido por TVE, y más tarde en ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’, que se pudo ver en las tardes de Cuatro.

Desde entonces ha compaginado la televisión y la radio, en programas como ‘No te pierdas nada de los 40 Principales’, en el que estuvo de nuevo junto a Dani Mateo, entre 2012 y 2014. De su trabajo en la ondas, también destaca su colaboración en ‘El Pirata y su banda’, de Rock FM, en la sección ‘El francotirarock’.

Además de presentar ‘Atrápame si puedes’ en Aragón TV, también estuvo al frente de la edición de este concurso en la televisión vasca, durante una baja de Patxi Alonso, y actualmente, alterna su trabajo en la pequeña pantalla con la gira de ‘Perdone, caballero'.