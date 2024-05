David Lozano: "A la Reina Letizia le gustó que aborde el caso sin maniqueísmo alguno"

¿Cómo recibió el premio Gran Angular por ‘Intruso’ (SM) en un acto entrañable en Madrid, ante la Reina Letizia, Isabel Díaz Ayuso y Pilar Alegría, entre otros?

Con mucha ilusión. Para mí era un día muy especial porque fue este premio en el 2006, con ‘Donde surgen las sombras’, el que me permitió hacerme escritor profesional. Y vivir esto de nuevo ha sido muy especial. Como un sueño. Casi todas las personas y otros escritores que lo vivieron y me acompañaron entonces, ahora ya son amigos. Es algo muy emotivo que he vivido con mucha ilusión.

¿Pudo hablar con la Reina Letizia?

Sí, sí. Fue todo muy bien. Tanto en su intervención como luego, cuando estuve hablando con ella, emociona. Se había leído la novela, en profundidad, y la analizó de una manera lúcida, la desgranó muy bien, punto por punto casi.

¿Qué le comentó, qué le había llamado la atención? Tiene hijas casi de la edad de sus criaturas.

Me habló de la valentía de abordar el tema del acoso, la cuestión de ponerme en el lugar del presunto culpable. Y resaltó que le había gustado mucho que huya del maniqueísmo, que no solo hable del bien y el mal, del blanco y del negro, sino que hable de la escala de grises que es la vida. Que le parece muy interesante hablar con los jóvenes y que ellos pueden asomarse a la historia; no todo es blanco o negro, y más en un mundo dominado las redes sociales, donde todo el mundo juzga; también hizo hincapié en eso.

"‘Intruso’ es mi retorno y la acogida ha sido buenísima. Muy cálida. Fue un regreso y a la vez una auténtica bienvenida, casi por la puerta grande. Y luego los abrazos; noté una atmósfera de alegría auténtica"

De alguna manera el premio coincide con un cierto retorno suyo. Se ha dedicado durante cinco años a una intensa gestión cultural. ¿Cómo lo han acogido?

Ha sido muy bonito. Tiene razón de que han sido unos años de gran intensidad al frente de Zaragoza Cultural, con este puesto de gestión que he tenido, no he podido escribir prácticamente. ‘Intruso’ es mi retorno y la acogida ha sido buenísima. Muy cálida. Fue un regreso y a la vez una auténtica bienvenida, casi por la puerta grande. Y luego los abrazos; noté una atmósfera de alegría auténtica.

¿Le preguntaron por sus años en política como gestor cultural?

No, no. Nadie. Más bien sabían que he pasado por una época complicada de salud.

‘Intruso’ ya tiene muchos lectores. Elogian su coraje.

Sí, en esta línea ya tuve una primera valoración del jurado. Me comentaron que había sido valiente al abordar un tema así y con perspectiva. Ayer volvió a salir el tema con las autoridades y críticos y demás: me decían que era una novela comprometida, y que eso lo veían valioso porque se intenta valorar que no se puede eludir según qué temas con los jóvenes, que la censura no sirve. Los temas hay que abordarlos con los jóvenes con valentía.

"Insisto la historia transcurre en una dimensión como muy sentimental. No solo hay una muerte, un presunto crimen, una cierta investigación, es una novela muy sentimental porque es un encuentro entre el presunto asesino y el otro chico"

¿Cómo ha abordado la escritura: fue más despojada que otras veces, más barroca?

Yo creo que la palabra es «como más íntima». No es una novela de suspense de las que vengo escribiendo. Necesitaba una perspectiva de la narración más próxima al lector. Me planteé el uso de la primera persona y al final mi planteamiento es algo distinto del habitual y el protagonista se dirige al muerto…

Ahí sorprende, sí... Usa la segunda persona.

Insisto la historia transcurre en una dimensión como muy sentimental. No solo hay una muerte, un presunto crimen, una cierta investigación, es una novela muy sentimental porque es un encuentro entre el presunto asesino y el otro chico, y cómo se van conociendo, y ese impacto que recibe el protagonista al descubrir que quien es el presunto responsable de la muerte no es, en realidad, un monstruo. Es un chico como él. ‘Intruso’ tiene un componente muy emotivo, muy sentimental, por eso buscaba esa perspectiva más íntima.

Irene Vallejo acaba de recibir el premio de las Letras Aragonesas de 2023. ¿Qué le parece?

Puede que para ella sea su enésimo premio, pero desde luego es merecidísimo. Lo que está haciendo Irene Vallejo con ‘El infinito en un junco’ y en general con su obra es despertar un amor por los libros que eso trasciende de otras cuestiones, como la calidad literaria, que también las tiene de sobras, pero realmente lo que ha hecho merece todos los reconocimientos. El hecho de que sea aragonesa es un lujo para todos. Y yo como autor aragonés considero un privilegio que ella esté en nuestra tierra y que haga lo que está haciendo por el mundo de la literatura y la lectura.