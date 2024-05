Isabel Lahuerta: “He querido desnudar el régimen castrista y su coacción de la libertad”

Isabel Lahuerta Bellido es abogada, escritora y artista multidisciplinar, y también está muy vinculada con el mundo del cine. El martes, 7, es la invitada del ciclo ‘Martes de libros’ con su novela ‘Lo que la mentira alimenta’ (publicada en el sello de Planeta, Universo de Letras), que explora el período de 1959 a 1989 de la Revolución Cubana.

¿Cómo nace ‘Lo que la mentira alimenta’?

De las circunstancias adversas de la vida, a veces, aparecen las grandes oportunidades. Soy una persona bastante ocupada y muy inquieta. Un accidente en Austria, en noviembre de 2022, hizo que me tuviera que quedar en casa por una operación de rodilla, lo que facultó la posibilidad de tener tiempo de descanso mental y social. Una vez que me intervinieron quirúrgicamente, y sabiendo que todo iba bien, mi mente descansó y produjo una sensación de vida paralela a la que ya tenía, abordando una temática inquietante de la cual no podía escapar.

Ya. ¿Y qué pasó?

Me tuvo presa durante mucho tiempo, ya que despertaba por la noche inquieta de cómo volver a engranar las historias de cada personaje, pero aislada en ese mundo de fantasía, y me convertí en una persona feliz, a pesar de la lesión que me tenía limitada.

"Esa forma autómata de vida, adoctrinada y sin poder ser expresada, me cautivó y he querido desnudar el régimen castrista, con una voz omnisciente, sin juzgar, pero expresando con claridad lo que venía siendo habitual en esas formas de vida"

¿Qué quería explorar de Cuba, de la Revolución y del régimen castrista?

En un primer momento, centré mi atención en atesorar datos históricos que fueran de interés para el lector, e instruir con ello. Al poco tiempo, y habiendo visitado Cuba en dos ocasiones y habiendo vivido experiencias muy particulares, me generó mucho interés desvelar lo que prácticamente todos conocemos, por algún amigo, por alguna persona cercana al mundo cubano.

¿A qué se refiere?

La falta de libertad, la constante vigilancia en las calle por los CDR (Comité de Defensa de la Revolución), camuflados entre la gente, todo ello siempre ocultando el verdadero pensamiento de la gente. Esa forma autómata de vida, adoctrinada y sin poder ser expresada, me cautivó y he querido desnudar el régimen castrista, con una voz omnisciente, sin juzgar, pero expresando con claridad lo que venía siendo habitual en esas formas de vida.

¿Cómo se manifiesta la falta de libertad, qué aspectos quiere subrayar?

Utilizar la coacción o la reclusión de la gente de forma obligatoria para reprimir o limitar el libre pensamiento es una maniobra que vemos con frecuencia en algunos regímenes políticos. No se encuentran tan lejos, a veces, esos comportamientos, disfrazados de libertad, pero en Cuba es evidente que han existido otros condicionantes que han permanecido durante años. La reunión de más de cuatro personas en una casa constituía un motivo para ser encarcelado, llevar un pantalón vaquero de campana también podía ser otro motivo por el que te podían llevar a prisión... Se construyó un país a medida en función de las circunstancias que iban amenazando la perdurabilidad de un régimen político que había aparecido como un aire renovador.

Hablemos de Elías y de su familia. ¿Ese es el arranque: una complicada historia de familia?

La historia de ficción viene marcada por un desarraigo familiar a consecuencia de la diversidad de opiniones políticas referente al régimen castrista. Unos hermanos como Carlos y Enrique, marcados por el progreso dentro del partido de Fidel Castro, crecieron y afianzaron un poder interesante, mientras que a Raúl, conducido por un anhelo de ir contra lo impuesto, lo metieron preso. Elías, huido a Miami por la situación que provocó la revolución, contacta con sus hijos y descubre que existen otros miembros de la familia a los que hay que llamar para repartir la herencia.

"Con el paso del tiempo he descubierto que escribir no solo crea luz en mi vida, sino que deseo que el día en el que la luz de mi vida se apague me sorprenda construyendo una frase, un soneto, un párrafo o un texto. Eso es lo que quiero"

Hablemos de esas dos mujeres de la trama, Regina y Mercedes… De entrada no parecen trigo limpio.

Regina y Mercedes defenderán la composición de la familia y fraguan operaciones prohibidas.

¿Ha querido hacer una novela social, política o una ficción de intriga, un ‘thriller’?

Se trata de un ‘thriller’. Analizo los acontecimientos reales vividos por la población cubana, y desgrano los intereses que conducen a que la gente actúe en ocasiones con una convicción que no es la suya, sino que viene derivada de la manipulación de nuestro propio pensamiento. Esa manipulación conlleva que nuestras creencias parezcan que son propias, que son nuestras, cuando realmente vienen heredadas de nuestro entorno, pasado, intereses o circunstancias que han originado esa opinión.

¿Desde cuándo la literatura es una de las razones de su vida?

Mi amor por la literatura viene desde pequeña. Cuando era adolescente, escribía poesía. Y luego, en el ejercicio de mi profesión de abogada, realicé diversos artículos científicos publicados en revistas de prestigio en el mundo jurídico como ‘La Ley’, ‘Francis Lefbvre’ y ‘Aranzadi’. Posteriormente escribí decenas de relatos, y alguno de ellos fue publicado en el libro colectivo ‘Tengo algo que decirte’ de la editorial Almuzara. Con el paso del tiempo he descubierto que escribir no solo crea luz en mi vida, sino que deseo que el día en el que la luz de mi vida se apague me sorprenda construyendo una frase, un soneto, un párrafo o un texto. Eso es lo que quiero.

¿Tiene referentes, autores a los que admire de un modo especial?

Le diría unos cuantos sí: Lorenzo Silva, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón, isabel Allende y, por supuesto, Irene Vallejo.