Eliane Correa: "Hans Zimmer nos une, produce una emoción densa y universal"

Eliane Correa entra en la sala y un ciclón dispara los papeles al cielo y hace temblar la luz de las bombillas. A su música le ocurre lo mismo. Aunque nacida en Luxemburgo, es sangre cubana y argentina la que impulsa a esta joven pianista que vive por y para el jazz, la timba y el soul. Un poderoso cóctel que, reconoce, debe atemperar cuando se sube al escenario con el resto de la orquesta de ‘The World of Hans Zimmer’, la nueva gira en directo del exitoso compositor de bandas sonoras de cine que llegará a Zaragoza en diciembre.

"Vengo de la música latina y del jazz, pero empecé con el clásico. Para mí, Hans me ha permitido volver a toda la belleza de las orquestas de gran formato, y volver a enamorarme de ella", comenta Correa en las tripas del Wizink Center de Madrid a pocas horas de tachar otro nombre de una gira que le llevará a recorrer las principales capitales del mundo.

Bajo el subtítulo ‘Una nueva dimensión’, Zimmer ofrece una renovada recopilación de los grandes éxitos que le han convertido en uno de los grandes referentes del séptimo arte. Llevan su firma las bandas sonoras de películas como Gladiator, Origen, Interstellar, El Rey León o Dune. Con estas dos últimas ganó el Óscar. El compositor alemán no se sube en esta ocasión al escenario, al menos no físicamente, ya que acompaña y comenta cada una de las piezas del espectáculo en un diálogo grabado con el director de la orquesta, Gavin Greenaway, a través de pantallas gigantes.

"En este nuevo espectáculo aspiro a preservar la cultura orquestal y a permitir al público redescubrir los matices únicos de la música sinfónica", reconoce el propio Zimmer en una visión compartida por Eliane Correa. "La música de cine está logrando integrar la música clásica en algo que le habla directamente a las personas, es como un puente", reflexiona. Porque, como recuerda la solista, "el repertorio de la música clásica es finito, ¿cuántas veces puedes interpretar un preludio y fuga de Bach?".

En ese universo, Zimmer ha dado con la tecla. Su música, apabullante y sofisticada a partes iguales, inunda la industria del cine con más de cien bandas sonoras que conectan con cualquier generación. "La música de Hans nos une porque produce una emoción densa y universal, no se me ocurren compositores contemporáneos que logren eso", alaba la joven teclista. "Tú le pones la banda sonora de Piratas del Caribe a una persona de Kenia, de Noruega o de Malasia y todos conectan por igual", remarca.

Parte del secreto radica en "un lenguaje diferente, con muchas capas". "Somos muchos en el escenario y los arreglos son densos, complejos, como un tejido hilado muy apretadito, con muchas cuerdas y colores, pero cuando lo miras todo junto, te aparece precioso", analiza. Para ello, y pese a su papel de solista, reconoce que toca "dejar el ego en casa".

"El nivel de creatividad y explosividad es más limitado. No te puedes tomar la misma cantidad de espacio improvisativo que con la música latina o el jazz", añade.

Al público zaragozano, Correa promete "tres horas de viaje intergaláctico emocional en el que puedes conectar con tus propias experiencias a través de la música". "Hay momentos muy divertidos, otros introspectivos, también románticos... hay de todo", revela.

Tras la gira, a Correa se le podrá seguir la pista en Londres. Allí está al frente de una orquesta de timba con salsa y música cubana. "O somos los únicos en el mundo o todavía no he encontrado a nadie que sea mayoría cubanos en el grupo y fronteado y dirigido por mujeres", explica. Además, encabeza la ‘big band’ New Regency Orchestra, mezcla de jazz y latino "alejada de estereotipos", dice antes de lanzar una última reivindicación: "Queremos hacer música electrónica y que se nos siga respetando como músicos latinos".