Los clásicos de Hans Zimmer sonarán en diciembre en Zaragoza

Luces dos Óscar en sus vitrinas por las bandas sonoras de 'El rey león' y 'Dune', además de otras diez nominaciones. Es el creador de un sinfín de películas emblemáticas como 'Gladiator', 'Rain man', 'Interstellar' o 'Thelma & Louise'. Su música forma parte de la historia del cine y de la vida de la humanidad. Hans Zimmer milita por propio derecho en la aristocracia de los compositores, codo a codo con John Williams o Ennio Morricone.

Un legado musical oceánico que es el sustrato del espectáculo 'The world of Hans Zimmer. A new dimension', que llegará el próximo 5 de diciembre al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Las entradas ya se pueden adquirir por un precio de entre 60 y 170 euros dependiendo de la ubicación a través de la plataforma www.entradas.com.

Un 'show' de altos vuelos que ha arrasado allá por donde ha pasado, como en el Wizink Center de Madrid el pasado mayo. De hecho, regresa a la capital madrileña el próximo 29 de abril con todos los boletos despachados. Una gira europea que colecciona un 'sold out' tras otro.

Zimmer no actúa en vivo en el escenario, sino que se ha implicado como comisario y director musical del espectáculo. La cita en la capital aragonesa evocará los clásicos del teutón para el público a través de "algunos de los solistas más destacados y renombrados del grupo de talentos de Zimmer y una magistral orquesta sinfónica", según cuenta la promotora. Además, unas potentes proyecciones visuales serán el complemento perfecto para el espectáculo.

Aquellos que asistan al recital se reencontrarán con canciones muy populares, cosidas a la memoria colectiva, la obra de un genio en flor creativa constante.