Quique González celebra sus 25 años de carrera en Zaragoza

Cumplir un cuarto de siglo en una industria tan selectiva y dura como la musical bien merece una celebración. Lo sabe perfectamente Quique González, que se ha lanzado a una gira nacional para reencontrarse con su público. Este viernes 8 de marzo (22.00) recalará en un escenario tan emblemático como el de la sala Oasis de Zaragoza, que vivirá una fiesta muy especial. La entrada anticipada cuesta 25 euros.

A sus 50 años, el cantautor madrileño ha habitado en todos los estadios posibles en su oficio. Arrancó su andadura tratándose de hacerse un nombre en algunas de las pequeñas salas de su ciudad, firmó contratos con las multinacionales Universal y Warner y finalmente ha aprendido a vivir en la independencia, con todo lo bueno y lo menos bueno que esta tiene.

"Han pasado 25 años y siento que todo ha ido demasiado rápido. Con esta gira estoy repasando un álbum viejo de fotos y he encontrado muchas explicaciones a mis vicisitudes y problemas a través de las canciones y creo que se pueden ver los temas que me interesaban, los que me siguen interesando y los que he dejado atrás”, explica el artista.

González ha puesto su empeño en que este 'tour' se desarrolle propiamente en salas de conciertos, aparcando temporalmente su 'hábitat' del último lustro, los teatros. "Hay un sudor, un pequeño ruido, una entrega un poco distinta en las salas respecto a los teatros, me apetecía hacer este pequeño cambio, como es el caso de la sala Oasis de Zaragoza”, prosigue.

Una de las peculiaridades de estos 'shows' es que en cada velada aborda uno de los 17 discos que ha amasado en su fecunda trayectoria. En la capital aragonesa está previsto que el elegido sea 'Me mata si me necesitas' (2016) muy bien acompañado por su banda de confianza: Toni Brunet, Raúl Bernal, Jacob Reguilón y Edu Olmedo.

Un itinerario artístico-sentimental que nació en 1998 con 'Personal' y cuyo último fruto es el reciente 'Copas de yate. Volumen 1', en el que se da el lujo de versionar a algunos de sus músicos favoritos, como el zaragozano Santiago Auserón, Josele Santiago, Luis Eduardo Aute, Charly García, Kiko Veneno, Fabián D. Cuesta, Carlos Cano y Gabinete Caligari. “He disfrutado mucho haciendo este álbum. Con mis canciones me cuestiono mucho y hay un poco de sufrimiento ahí”, reconoce. En su hoja de ruta figuran nuevos discos de versiones de canciones compuestas por mujeres o adaptadas al castellano.

González, que reside desde hace años en un pueblo de Cantabria, proclama su insaciable pasión por la música, un compromiso que nunca languidecerá. "Es difícil pensar en mi día a día sin escuchar un disco que me encanta, sin intentar hacer una canción, una afinación con la acústica que sea distinta. Siempre hay una parte de mi cerebro que está pensando en música. Las canciones son como una tabla de salvación ante el mundo que nos rodea", concluye.