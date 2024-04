Pura adicción sin barreras: ¿qué demonios tiene la música de Queen para gustar tanto?

En las Fiestas del Pilar de 2006, en cartel compartido con Volador y Tako, Zaragoza se topó con el argentino Pablo Padín y el combo que sigue liderando a día de hoy, Dios Salve a la Reina (God Save The Queen para los países sajones), un lema que toca el corazón a los británicos y las entrañas a los seguidores que han acumulado los Sex Pistols el último medio siglo. Volverían muchas veces más, y a día de hoy (según la revista ‘The rolling stone’) son el mejor tributo a Queen del mundo entero. Esta semana, Zaragoza vive otro momento Queen con el musical de Yllana que se instala en el Teatro Principal hasta el domingo 5 de mayo.

Pablo Padín, de Dios Salve a la Reina, actuando en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en 2015. Oliver Duch

¿Qué pasa con Queen, por qué sus canciones traspasan fronteras y brincan generaciones con la ligereza de Stefka Kostadinova o Mutaz Essa Barshim sobre el listón del salto de altura? La figura de Freddie Mercury es, sin duda, un icono que trasciende lo musical, lo cultural incluso; muchas de las canciones tienen ese punto épico que saca por un rato a los humanos de sus grises vidas. Sin embargo, la profusión de filmes (de todo tipo, para todos los públicos) con piezas de Queen en sus bandas sonoras puede ser clave a la hora de explicar esa fidelidad del público a su obra.

La película ‘Bohemian rhapsody’ puso de acuerdo a muchos fans en el aplauso: nunca a todos, ya no faltaron las fustas en las posaderas de Bryan Singer. Lo que sí entusiasmó fue la interpretación de Rami Malek, merecedora del Bafta y el Óscar al mejor actor.

Los temas de Queen también puede escucharse en películas de gran éxito comercial como ‘Pequeños guerreros’, ‘Destino de caballero’, ‘Wayne’s world’, ‘Crazy, stupid love’, ‘Stuart Little’, ‘Supersize me’, ‘Moulin Rouge’ (con la increíble interpretación de ‘The show must go on’ a cargo de Nicole Kidman y Jim Broadbent’), ‘Flash Gordon’, ‘Happy feet’ o, por supuesto, ‘Los inmortales’ (1986), por cuya banda sonora asoma Queen en cada esquina: no en vano fue la propia banda la que trabajó codo a codo con Russell Mulcahy. Por cierto, viene 'remake', con el ex Superman Henry Cavill en el papel que hiciera Christopher Lambert hace casi 40 años. Se estrenará en 2026, si no cambian los planes actuales.

Que lo sepan los fans de Dios Salve a la Reina, cuya última visita artística a Zaragoza data de 2022: Padín y los suyos no tienen de momento fechas reservadas en Aragón este año, aunque si pasarán por nueve localidades españolas, empezando en junio. Diversos escenarios de Japón, Francia, Estados Unidos, Suiza, Polonia, Portugal, Italia y México también verán desfilar a la banda argentina en los próximos meses.