Freddie Mercury nunca morirá: 'We love Queen', al Principal de Zaragoza

El Teatro Principal alberga desde este martes 30 de abril y hasta el domingo 5 de mayo el musical ‘We love Queen’, otra rendición de amor sonoro al legado de la inolvidable banda británica. El grupo liderado por Freddie Mercury sigue desatando pasiones y generando tributos, 33 años después de la desaparición física de su líder; es por ello que continúa siendo objeto de ideas escénicas en las cuatro esquinas del planeta, con España como uno de los territorios más fértiles en este sentido.

La producción que se va a disfrutar en Zaragoza, dirigida por Yllana, se ambienta en un marco litúrgico (literalmente: se recrea una ceremonia en honor a la ‘queen of queens’) para deleite de los fans, deseosos de oír nuevamente en vivo himnos como ‘Kind of magic’, ‘I want to break free’, ‘We will rock you’ o la melancólica ‘The show must go on’.