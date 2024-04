¿Que espectáculos se pueden ver este fin de semana en los teatros de Zaragoza?

Un fin de semana más, los teatros zaragozanos han pergeñado una programación muy variada y para todos los gustos, que engloba tanto la danza como la música, la comedia como la dramaturgia. Un abanico con mucho donde escoger.

En el Teatro Principal se produce hasta el domingo el retorno de la bailarina Lucía Lacarra a la capital aragonesa bajo el paraguas de la compañía que ha formado con el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Goulding. Su primera creación es este ‘Lost letters’ que asomará en el coliseo zaragozano. Una obra con una historia detrás "muy bonita y muy emocional, basada en el amor y en cómo la guerra puede hacer sufrir al ser humano", indica la vasca.

El relato transcurre para el espectador con una doble plataforma que puede ver de manera simultánea: una, la proyección de un trabajo audiovisual rodado en Zumaia en noviembre de 2022. La otra, la que en tiempo real desarrollan sobre el escenario la propia Lacarra junto a Golding y otros 8 jóvenes bailarines.

Teatro del Mercado

En el Teatro del Mercado, también hasta el domingo se representa la obra 'Estado de alarma', protagonizada por Lara Dibildos y César Lucendo. La propia actriz describe la acción: "Es una obra escrita por mi compañero César Lucendo, quien también la interpreta conmigo y la dirige. Cuando me comentó que estaba escribiendo esta obra de teatro sobre el estado de alarma y la pandemia me dio un poquito de miedo, la verdad, porque es un tema complicado Pero tengo que decir que ‘chapeau’, me quito el sombrero, porque en cuanto la leí me reí a carcajadas. César ha conseguido que sea una comedia divertidísima, pero que también tenga unos momentos donde nos bajamos a la verdad y tocamos el corazoncito del público".

Teatro Arbolé

La compañía balear La Fornal d’espectacles presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé 'La pingüina viajera', una obra con música en directo y títeres en la que el afán de su protagonista por conocer el mundo y a sus habitantes le llevará a descubrir la amistad, la libertad y la importancia por cuidar la naturaleza. Recomendada a partir de 2 años. Habrá dos funciones: el sábado a las 18.00 y el domingo a las 12.00. La entrada cuesta 8,5 euros en taquilla desde una hora antes de cada función y a través de la web. www.teatroarbole.es.

Teatro de la Estación

En el Teatro de la Estación sigue la programación del Festival Primavera Escénica ZGZ. La compañía madrileña Tarambana Teatro visita las tablas el sábado y el domingo (ambos días a partir de las 19.00.) con 'Paella', una comedia con tintes de cabaret. Amparo y Federico son una pareja en crisis (aunque ellos aún no lo saben) que trabajan en la misma empresa. Un día deciden invitar a comer una paella a algunos compañeros de trabajo. Entre ellos está Bruno, al que le quieren presentar un proyecto empresarial con el que creen que podrán escalar en la empresa profesional y económicamente.

La paella supondrá un momento crucial en sus vidas: Amparo es ascendida, y tras separarse de Federico, que es incapaz de aceptar la situación, le despide. Mientras se cocina la paella (algo que ocurre realmente durante la función) se suceden muchos otros temas, que se van añadiendo y mezclando como si se tratara de ingredientes: conflictos personales, laborales, culturales, existenciales, de igualdad de género, dejando su aroma en el escenario hasta conseguir el sabor perfecto.

Teatro de las Esquinas

En las Esquinas llega este viernes el turno de Maldita Nerea (21.00), que lidera Jorge Ruiz; la banda trae en la maleta su séptimo disco de estudio, ‘Manual para seres maravillosos’. El Arrebato tiene miedo a volar, pero sabe elevar el espíritu de su audiencia y hasta levitar un poquillo a fuerza de contentura: este sábado se presenta en el escenario de Delicias con su nuevo trabajo, ‘Una tarde cualquiera) (21.00).

Las Esquinas abre su sala principal este domingo (18.30) a dos proyectos consolidados de la tierra: el dúo Aurora Boreal (Noe Romero y May B), que tras más de una década en los escenarios presenta su epé debut con canciones originales, y la banda Luna de Marte, más bisoña en el recorrido pero también de estreno, con su primera producción: ‘Transparente’.