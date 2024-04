Lucía Lacarra regresa a su querido Teatro Principal de Zaragoza con su propia compañía

El próximo lunes se celebra el Día Internacional de la Danza. Una iniciativa que será respaldada por el Teatro Principal de Zaragoza con la actuación durante cuatro días, desde este jueves y hasta el domingo, de una de las bailarinas más distinguidas del panorama nacional e internacional, Lucía Lacarra. La guipuzcoana comparecerá al frente de su propia compañía para interpretar la obra ‘Lost letters’.

Lacarra se reencontrará con uno de sus escenarios más queridos, el del coliseo bicentenario ("esas tablas tienen un alma muy especial", reconoce), en un momento muy dulce. A sus 49 años recién cumplidos, acaba de ser reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Una distinción que se suma al Premio Nacional de Danza de 2005 o al Max a la mejor intérprete femenina de danza de 2022 por ‘In the still of the night’. También fue nombrada Bailarina de la Década en 2011, en la Gala de las Estrellas del Ballet Mundial en San Petersburgo.

Una carrera casada con el éxito que tuvo un crucial ingrediente aragonés. El zaragozano Víctor Ullate fue uno de sus principales maestros cuando Lacarra soñaba con ser algún día la reina en auditorios y teatros de todo el planeta.

En la escuela madrileña del director y coreógrafo aragonés fue creciendo imparablemente y muy pronto, con apenas 15 años, se convirtió en integrante del Ballet de Víctor Ullate. Un influencia que siempre ha agradecido y ensalzado. "Fue un maestro con mayúsculas para mí. La base que recibes al principio es lo que te acompaña siempre. Cuando te pones a una barra, son las palabras de tu maestro las que tu cerebro y tu cuerpo siguen recordando todos los días. El agradecimiento a Víctor Ullate sale de mi mente y de mi corazón", explica.

Un proyecto muy especial

El retorno de Lacarra a la capital aragonesa se produce bajo el paraguas de la compañía que ha formado con el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Goulding. Su primera creación es este ‘Lost letters’ que asomará en el Teatro Principal. Una obra con una historia detrás "muy bonita y muy emocional, basada en el amor y en cómo la guerra puede hacer sufrir al ser humano", indica la vasca.

El relato transcurre para el espectador con una doble plataforma que puede ver de manera simultánea: una, la proyección de un trabajo audiovisual rodado en Zumaia en noviembre de 2022. La otra, la que en tiempo real desarrollan sobre el escenario la propia Lacarra junto a Golding y otros 8 jóvenes bailarines.