Así fue la visita relámpago de Bunbury a Zaragoza por el Día del Libro

Bunbury regresó, vio y venció una vez más en Zaragoza. El cantante retornó a su ciudad por unas horas para participar en el Día del Libro firmando ejemplares de su nuevo libro, 'La carta', en El Corte Inglés del paseo de la Independencia.

El artista, al que acompañaban su mánager y el director de la editorial Liburuak, procedía de Madrid, donde en la víspera había protagonizado un acto parecido en la FNAC de Callao, también con una asistencia masiva. En tierras madrileñas había pasado unos días en los que realizó diferentes apariciones en medios de comunicación.

Ya en la capital aragonesa, Bunbury también atendió a medios como HERALDO de Aragón y Aragón TV, almorzó en uno de sus restaurantes favoritos, Los Cabezudos, y se desplazó al Corte Inglés para cumplir con otros compromisos institucionales.

A las 19.00 apareció en escena y fue recibiendo uno a uno a todos los fans que formaban una larguísima y ordenada fila en el paseo de la Independencia. Los primeros llevaban allí desde las 8.00 para asegurarse la oportunidad de estar cara a cara con su ídolo durante unos segundos.

Bunbury atendió al público durante más de dos horas. Pasaban ya unos minutos de las 19.00 cuando se despidió y salió del centro comercial en un coche. En esa salida de la calle de san Miguel le aguardaban decenas de personas que ya contaban con el libro rubricado para darle su despedida a la capital aragonesa.

Bunbury no tardará en regresar a Zaragoza. El próximo 6 de julio tiene una cita con el concierto que ofrecerá en La Romareda y que se prevé que registre un lleno absoluto con 34.000 asistentes. Las emociones estarán a flor de piel.

En la entrevista que ofreció a HERALDO, trató su vínculo con Zaragoza, que se mantiene muy intenso: "En los últimos años he venido mucho a Zaragoza, no hay una gran separación con mi ciudad. En 2023 vine cuatro veces y en 2024 ya llevo tres y habrá al menos una cuarta en julio. Zaragoza es una constante en mi vida. No me da tiempo a sentir morriña".