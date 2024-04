¿Qué libros se han comprado esta mañana Jorge Azcón y Natalia Chueca?

El Día del Libro ha echado a andar en Zaragoza, con algo de destemple por la mañana pero con buenas expectativas. Ya desde el primer minuto los lectores han acudido a los 111 puestos que este año conforman la oferta lectora. A las 10.30 de la mañana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón (muy felicitado a lo largo de la mañana por su santo); la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también jaleada; el diputado de archivos y bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre: y el presidente de COPELI (Comisión Permanente del Libro, que organiza la cita cultural), Rafael Yuste, han realizado el tradicional recorrido por los puestos, en lo que supone la inauguración oficial.

¿Qué libros se han comprado Natalia Chueca y Jorge Azcón? En principio parecía que no iban a realizar apenas adquisiciones. La alcaldesa tiene instaurada la costumbre familiar de recorrer los estands con sus hijos por la tarde y realizar entonces las compras. Y Azcón iniciaba el recorrido con un deseo imposible: a finales de la semana pasada había estado en la presentación del libro de su predecesor, Javier Lambán, 'Una emoción política', lo había comprado pero no había tenido tiempo de que se lo dedicara. Sabía que Lambán firma en uno de los estands (librería Cálamo), pero no que lo hacía por la tarde y no por la mañana.

El recorrido tradicionalmente se inicia en la acera de la Diputación de Zaragoza. Allí la comitiva se ha detenido primero en el estand de Librería París (Fernando Lalanna ya estaba firmando a todo firmar). Azcón ha hojeado la edición ilustrada de 'El infinito en un junco'... pero no lo ha comprado. Ha charlado brevemente con uno de los libreros, César Muñío, cuya familia cumple ya 60 años al frente del negocio, y que le ha enseñado una foto en blanco y negro del Día del Libro de Zaragoza de 1966. "El éxito que es esta celebración hoy en día en Zaragoza -aseguraba Muñío al acabar- no ha surgido de la nada, ha habido que trabajar duro durante mucho tiempo". Los libreros han regalado un clavel rojo a la alcaldesa.

La primera compra de Azcón ha llegado poco después, mientras CHA iniciaba una manifestación por el paseo reclamando que 'Aragón yé nazión'. El libro que ha comprado y pagado con teléfono móvil ha sido 'Contracorriente', de Javier García Antón, publicado por Gráficas Editores. El presidente aragonés confirmaba así que es más de ensayos y memorias que de ficción.

La comitiva se ha detenido luego en los estands de Doce Robles, Antígona, Erial, Taula, donde han comentado brevemente sus reediciones de clásicos aragoneses. Ha sido en Xordica donde han llegado nuevas compras. Natalia Chueca se ha reencontrado con una amistad antigua, la escritora Marta Borraz, oscense de Alquézar que acaba de publicar una novela. En 'Años de vida', la autora indaga en el pasado familiar para abordar temas universales, como la amistad, la muerte o la venganza. Y Marta Borraz le ha dedicado un ejemplar a Natalia Chueca. También en Xordica, Jorge Azcón ha comprado un ejemplar de 'Leer para contarlo', de José Luis Melero.

Las siguientes paradas han sido Gara, Prames y Cálamo, donde Azcón se ha salido del guión para comprar algo que aparentemente no le cuadra: 'Hugo Norwood. La mansión del acantilado', un libro del género fantástico salido de la pluma de Diego Gutiérrez, catedrático en la Universidad de Zaragoza e investigador en el I3A, donde dirige el Graphics and Imaging Lab.

En el puesto de Libros del Trovador se ha producido la anécdota de la mañana, cuando Ana Marcén ha regalado a Natalia Chueca su último libro, cuyo título lo dice todo: 'Cómo hacer todo lo que quiero hacer'.

A la altura del Centro Comercial Independencia, Azcón ha tenido que terminar el recorrido para irse a un acto en el Pignatelli, y han seguido unos metros más Natalia Chueca y Sara Fernández, que han saludado a escritores como Ana Alcolea, que firmaba en Librería Central. O a la periodista Nieves Herrero, también en Central, con la que Natalia Chueca ha hablado un buen rato para acabar llevándose un ejemplar de 'La baronesa', la biografía que acaba de publicar de Carmen Thyssen. Al final, tanto Azcón como Chueca regresaron a casa cada uno con tres libros dedicados, pero sin coincidir en ningún título.

Un total de 111 expositores, de los que 46 son editoriales, 25 librerías y 9 comercios de grandes superficies, participan en la celebración del Día del Libro en Zaragoza. Está previsto que a lo largo del día se repartan 7.200 claveles y 10.000 marcapáginas con un QR que lleva a la web oficial de la jornada, feriadellibrodezaragoza.com. También se han preparado 5.000 programas de bolsillo con las ubicaciones exactas de cada expositor. El Teatro de las Esquinas repetirá con su programa de lecturas teatralizadas en la esquina de Correos. El cartel oficial de la jornada es de David Tapia.