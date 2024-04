El Día del Libro en Zaragoza siempre será de Irene Vallejo

"El Día del Libro que se organiza en Zaragoza no tiene nada que envidiar al Sant Jordi de Barcelona. Creo que los aragoneses tenemos que estar muy orgullosos de la altura a la que hemos llegado. Es algo inenarrable: hay que verlo, hay que sentirlo. Aquí estamos en algún momento del día todos los escritores aragoneses, y somos muchos y muy buenos". Con este entusiasmo resumía este martes el escritor Daniel Nesquens sus sentimientos acerca de la nueva edición del Día del Libro. Y lo hacía desde el puesto de la librería Antígona, que por la tarde, ha logrado reunir a un elenco casi irrepetible: Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, David Lozano, Mariano Lasheras, Marta Vela y Ricardo Lladosa. Además, en un rincón, en una caja metálica, había un ejército de rotuladores de diferentes colores y puntas, con los que un 'all-star' de la ilustración y el cómic (Elisa Arguilé, Alberto Gamón, David Guirao y Álvaro Ortiz) no ha parado de firmar ejemplares. En el puesto ha quedado patente que hay libros que no pasan de moda. Elisa Arguilé vendía, y ha firmado, ejemplares del catálogo de su exposición en el Paraninfo (abierta hasta el 29 de junio), pero también las 'Chilindrinas' de Tomás Seral y Casas que ilustró hace 20 años y de 'Mi familia', cuyo trabajo sobre los textos de Nesquens le valió el Nacional de Ilustración en 2007. También de 'Hasta (casi) 100 bichos', que se remonta a 2001.

Algo tiene el Día del Libro para que autores noveles como Jorge Figuero, de 25 años, que firmaba ejemplares de su primer poemario, 'Mil noches de tinta'; y veteranos, como la periodista Nieves Herrero, que acaba de publicar una biografía de Carmen Thyssen, coincidieran al definir la jornada casi con la misma frase. Es algo en lo que "hay que participar porque es muy especial".

Y lo es. A finales de 2019 llegaba a las librerías 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo, y se convirtió en todo un éxito de público y crítica. El fenómeno, cuatro años después y pandemia mediante, sigue vivo. La fila de lectores ante el estand en el que firmaba libros fue la única que compitió a lo largo de la tarde con la de fans de Bunbury.

Hace tiempo que el Día del Libro tiene el pulso que marcan los escritores que firman obras a lo largo de la jornada. Por eso no tienen mucho sentido las listas de ventas. Pero, en cualquier caso, los libreros generalistas destacaban ayer algunos títulos. Irene Vallejo y su 'best-seller', por supuesto, Sergio del Molino y 'Los alemanes' y Sara Barquinero y 'Los escorpiones'.

"Por las mañanas hay mucha compra ya prevista, de recomendación de otros lectores, y por las tardes ya hay más ventas por impacto -destacaba Pablo Muñío, de librería París-. Y siempre se venden los libros cuyo autor o ilustrador se lo dedica al público. En nuestro caso, los autores más destacados han sido Carla Montero, Rosario Raro, Calvo Poyato y Juan Bolea. En literatura infantil, que quizá este año se hayan vendido más ejemplares, han destacado Fernando Lalana, África Vázquez y David Lozano. En autores extranjeros, Bernhard Schlink y 'La nieta', y 'El pacto del agua', de Abraham Berghese; pero estos dos últimos libros son recomendaciones propias de la librería".

También en Antígona han detectado un incremento de las ventas de libros para los más pequeños, en su caso de los autores que firmaban en su puesto, como María del Carmen Aznar o María Frisa y Marisol Aznar.

DIA DEL LIBRO EN EL PASEO INDEPENDENCIA DE ZARAGOZA 23-04-2024 FOTO FRANCISCO JIMENEZ [[[FOTOGRAFOS]]] Francisco Jiménez

La cita del Día del Libro es muy importante para las editoriales porque, junto a una buena Feria del Libro, suele servir para cuadrar cuentas anuales. Entre las editoriales, también, la satisfacción es generalizada. Incluso las que no ofertaban firmas, como Jekyll & Jill. "Nuestros autores son de fuera de Aragón y resulta difícil que vengan, pero aún así la jornada ha sido estupenda -señalaba Víctor Gomollón-. El libro que más hemos vendido ha sido el de 'Martinete del Rey Sombra', de Raúl Quinto. Pero hemos encontrado en el almacén unos pocos ejemplares de 'Cosmotheoros', que eran los últimos supervivientes de una sexta edición, y los hemos vendido también".

En el año de 'La estrella azul' y la reivindicación de la figura de Mauricio Aznar, 'Más birras. Del barrio a la leyenda', de Jorge Martínez Martínez, fue también un pequeño éxito. 'La mañana ha sido pletórica, señalaba el editor Javier Lafuente, que lo ha publicado en su sello, Doce Robles-. Hemos tenido muchas ventas. Además del libro de Más Birras, 'Escúpele al pantano', de José Ignacio Escudero, 'El secreto del reino', de Cris Bernadó, y 'El secreto de la catedral de Jaca' de Domingo Buesa.

En el puesto de Xordica, Chusé Raúl Usón confirmaba que 'Leer para contarlo', de José Luis Melero, sigue despertando mucho interés (acaba de reeditarlo, la primera edición es de 2003), al igual que Severino Pallaruelo. Pero la sorpresa ha llegado de la mano de una debutante, Marta Borraz. "Ha sido todo un éxito su novela 'Los años de vida' -señalaba Usón a primeras horas de la tarde-, hasta el punto de que hemos tenido que ir al almacén para traer tres cajas más porque hemos agotado todos los ejemplares que habíamos traído".

Ana Belén Casanova, desde Librería Central, confirmaba todo lo anterior. "Este año hemos registrado un éxito de ventas, como el año pasado, que ya fue un año muy bueno, así que estamos muy satisfechos. En cuanto a autores, los esperados: Del Molino, Aramburo, Castillo, Barquinero... Hemos tenido firmando a Nieves Herrero y no ha parado".

Barquinero, Del Molino, Vallejo y Lambán componen el póquer de ventas de Librería Cálamo, donde Francisco Goyanes destacaba también a autores como "Jesús Carrasco y Mariana Enríquez, entre los hispanohablantes; o Margie O'Farrell, que inesperadamente se ha convertido en un ídolo literario en España".