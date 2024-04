Miguel Ángel Lamata convierte el palacio de Larrinaga en una mansión terrorífica

El palacio de Larrinaga, un edificio inspirado por una bella y dramática historia de amor, se ha convertido durante unos días en una mansión terrorífica. Una mansión por donde han paseado los actores Eduardo Noriega y Amaia Salamanca, que han estado rodando una película a las órdenes del zaragozano Miguel Ángel Lamata, 'El árbol y el ruiseñor'. El rodaje ha terminado este viernes a las 20.00.

"Creo que va a quedar una película 'mona', si es que puedo emplear esta palabra para un filme de terror -aseguraba el director en las horas previas a la última claqueta-. La sensación que tengo es que se trata de una película más grande de lo que inicialmente pensábamos. Quien quiera una película de terror, con ingredientes clásicos, la va a tener; quien busque una reflexión sobre cómo somos los humanos en materia de sentimientos y emociones, no va a salir defraudado; y quien quiera un puzzle por descifrar lo va encontrar".

El rodaje, este viernes, se centraba en la segunda planta del palacio, no tan grande como necesitaría el equipo de 60 personas que trabaja en el filme. Allí, en una estancia, una máquina de humo lograba desdibujar los contornos de muebles y objetos y daba a la escena un apariencia fantasmagórica. La aragonesa María José Moreno, que tiene un pequeño papel en el filme, compartía escena con Eduardo Noriega.

"Llevo mes y medio en Aragón, que es una tierra que me da suerte, y no puedo estar más satisfecho -aseguraba Noriega-. Cuando ruedo aquí no puedo decir que trabaje fuera de casa, la verdad". Noriega es actor de variados registros, y aunque ha trabajado el terror y el thriller, se le ve muy cómodo en la comedia. Pero en la película de Lamata... "interpreto un personaje complejo, que evoluciona desde el sufrimiento de un hecho doloroso a otro más doloroso aún. He estado trabajando mucho la parte interior del personaje. He salpicado mi filmografía de todo tipo de géneros, y el terror me encanta, como aficionado y como actor, aunque esta película es mucho más. Habla también de las relaciones sentimentales". En los rodajes hay circunloquios y sobreentendidos porque se trata de no revelar ningún dato muy preciso sobre el argumento.

Miguel Ángel Lamata, segundo por la izquierda, dando instrucciones al equipo de rodaje. Francisco Jiménez

'El árbol y el ruiseñor' cuenta la historia de una cantautora de nombre artístico La Ahorcada, que se suicida en el jardín de Fran, un productor musical al que amaba y que la trató como un mero objeto sexual. Su fantasma se queda en la mansión, molestando a Fran, acosándole. Lamata la define como un cruce entre ‘El sexto sentido’ y ‘La mano que mece la cuna’.

Raúl García Medrano, productor, confiesa que el presupuesto final se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros, y que el plan de trabajo está meticulosamente medido "para empezar el montaje de inmediato y llegar a tiempo de presentarla en el Festival de Cine de Sitges", que se inaugura el 3 de octubre. "Ha habido suerte porque no hemos sufrido ningún contratiempo serio. En las cuatro semanas y media que hemos estado en Teruel, y en la semana y media de Zaragoza, han pasado cosas que no esperábamos pero todo lo hemos podido solventar. La producción es complicada porque es una película con niños, animales y efectos especiales físicos y digitales. Pero llegaremos a Sitges".

El palacio de Larrinaga, durante la última jornada del rodaje de la película. Francisco Jiménez

La parte infantil de la ecuación tiene nombres y apellidos: la actriz madrileña Cosette Silguero, que no ha cumplido los once años y ya ha destacado en trabajos como 'Un año y un día' o ' Historias de protegidos'. La actriz debe su nombre a un personaje de 'Los miserables', de Víctor Hugo y, según Lamata, "tiene un talento natural para el cine. Le pedí que se grabara un par de cosas en casa y ya vi que era algo extraordinario, que se ajustaba perfectamente a lo que estaba buscando. Y en el rodaje ha superado mis expectativas". Lamata supervisará personalmente el montaje de la película, que no solo se ha rodado en Aragón, sino que también buena parte del equipo es aragonés, como Mayte Navales, la guionista, que ha reescrito uno de sus relatos. O la jefa de vestuario, Arantxa Ezquerro. O el director y guionista Borja Echeverría, que se ha encargado del script. "Hubo una urgencia, surgió la posibilidad y vi que podía compatibilizarlo con otros compromisos. La verdad es que es un trabajo muy apetecible. Trabajar con Lamata es muy fácil porque sabe perfectamente lo que quiere y eso hace que todo vaya muy relajado". Echeverría, seleccionado por la SGAE para su Laboratorio de Guiones televisivos, está pendiente ahora de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Alicante, el próximo 26 de mayo, su cortometraje 'Herederán la tierra', con Jordi Aguilar, Fele Martínez, Luis Callejo o Ana María Vidal. Además, en el equipo de la película están profesionales como Teo Delgado, director de fotografía, o César Macarrón, director de arte.

'El árbol y el ruiseñor' es una producción de BeMyBaby Films, la productora fundada por Miguel Ángel Lamata y Vanessa Monfort. Cuenta con la financiación del ICAA, Caja Rural de Teruel y CREA-SGR, la participación de RTVE, la financiación anticipada de los fondos FITE a través de Aragón TV y con la ayuda del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel y los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel. Será distribuida internacionalmente por Filmax.